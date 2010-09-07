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Dünya

Ramazan'dan sonra idam edilebilir

Geçen hafta 99 kırbaç cezasına çarptırılan Sakine Aştiyani'nin Ramazan'ın bitmesi ile idam edilebileceği belirtiliyor.

07 Eylül 2010 03:00

T24- İran'da recm cezasına çarptırılan, uluslararası tepkiler üzerine cezası idama çevrilen Sakine Aştiyani'nin avukatı, müvekkiline verilen cezanın Ramazan ayının bitmesiyle uygulanabileceğini söyledi.


Aştiyani'nin avukatı , Ramazan ayının bu hafta bitmesiyle iki çocuk annesi müvekkilinin cezasının her an infaz edilebileceğini belirtti.


Avukatı, müvekkilinin ayrıca geçen hafta 99 kırbaçla cezalandırıldığını doğruladı.
İtalya ve Fransa ise Aştiyani için devrede.


ONUN İÇİN HERŞEYİ YAPMAYA HAZIRIM

Aştiyani'yi kurtarmak için herşeyi yapmaya hazır olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner, gerekirse Tahran'a gidebileceğini açıkladı. 

Vatikan da İran nezdinde Aştiyani'nin hayatının bağışlanması için diplomatik girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

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