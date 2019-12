-RAMAZANDA YOKSULUN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEKLER ANKARA (A.A) - 07.08.2010 - Türkiye'deki insani yardım amaçlı faaliyet gösteren bazı sivil toplum örgütleri, Ramazan ayında yapacakları yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürecekler. Afet zamanlarının dışında her dönem ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılayı, Ramazan süresince sosyal yardımlarını arttırarak devam ettirecek. Ramazanda 73 bin 44 adet konserve kuşbaşı, 73 bin 44 adet konserve kıyma olmak üzere toplam 146 bin 88 adet et konservesi Türk Kızılayı şubeleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine ulaştırılacak. Ramazanda da adak kurban kesimine devam edecek Kızılay, zekat bağışlarının da adak kurban bağışlarıyla paralellik göstermesini hedefliyor. Ramazan boyunca Migros ve Kipa mağazalarında Türk Kızılayı adına satışa sunulacak ''Ramazan Gıda Paketleri'' ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kipa mağazalarındaki ''Ramazan Paketi'' alanlardan bağışlamak istediği kadar paketi alan vatandaşlar, Türk Kızılayı standına yönlendirilecek, bu şekilde bağışı alan Kızılay görevlisi paketin üzerine Türk Kızılayı logosunu yapıştırarak bağış makbuzuyla vatandaştan koliyi teslim alacak. Migros, Tansaş, 5M, Şok mağazalarıyla Sanal Marketten dileyen kişiler 72 kentteki yaklaşık 1.800 noktadan, Kızılay'a Ramazan kolisi bağışında bulunabilecek. -KKTC'DE 100 BİN KİŞİYE İFTAR VERİLMESİ HEDEFLENİYOR- Kuruluşundan bu yana, savaşlarda, savaşları izleyen göçler sırasında ve doğal afetlerde aşevi kurarak ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımı yapan Türk Kızılayı, yıl boyunca on binlerce kişiye iftarlık ve sahurluk sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. KKTC'nin Lefkoşa, Girne, Lefke, Gazi Magosa, Güzelyurt, İskele, Esentepe ve Dip Karpaz noktalarında Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve KKTC Türk Büyükelçiliği ile işbirliği içerisinde iftar çadırları kurulacak. Geçen yıl KKTC'de 112.775 kişiye iftar yemeği verilirken bu yıl yaklaşık 100.000 kişiye iftar yemeği verilmesi hedefleniyor. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan, Türkiye'ye geliş ve dönüşlerinde karayolunu tercih ederek Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş-çıkış yapan gurbetçilerin yolculukları sırasında sıkıntı yaşamamaları için Bulgaristan Kızılhaçı ve Türk Kızılayı işbirliğiyle Kapitan Andreevo-Kapıkule Sınır Kapısı noktasında kurulan tesiste Ramazanda iftar ve sahur vakitlerinde gurbetçilere çay, kumanya ikramlarda bulunulacak. -İHH İNSANİ YARDIM VAKFI- ''Birlikte Dünya Değişir'' sloganıyla Ramazan hazırlıklarını yapan İHH İnsani Yardım Vakfı da, yurt içinde ''İHH Gezici Aşevi'' aracılığıyla 25 kente giderek Ramazan süresince 65 bin kişiye sıcak yemek dağıtmayı hedefliyor. Yurt dışında 61 farklı ülkede, Türkiye'de ise 60 şehirde Ramazan çalışmasını sürdürecek İHH, 60 lira olarak belirlediği kumanya bedeliyle yurt içinde 25 bin, yurt dışında ise 35 bin ihtiyaç sahibi aileye kumanya dağıtımı yapacak. Bir yetimi giydirme bedelini 70, bir kişilik iftar bedelini ise 5 lira olarak belirleyen İHH, ihtiyaç sahibi öğrencilere yapılacak kırtasiye malzemesi yardımını da 25 lira olarak tespit etti. Toplamda da 5 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı yapılacak. Ramazanda hayırseverlerden gelecek zekat, fitre ve sadakalarla 1 milyon insana ulaşmayı hedefleyen İHH, Türkiye'de 5 bin, yurt dışında ise 6 bin 325 olmak üzere toplam 11 bin 325 yetime bayramlık elbise alarak yüzleri güldürecek. -KİMSE YOK MU DERNEĞİ- Türkiye genelinde yaklaşık 500 ile 3 bin kişiye yemek verebilecek kapasitede 16 ayrı iftar çadırı kuracak Kimse Yok Mu Derneği, pek çok ilde sıcak yemek uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerinin iftarlarını evlerine kadar götürecek. Afganistan, Arjantin, Bangladeş, Burma (Myanmar), Kongo, Etiyopya, Filistin, Gürcistan, Haiti, Hindistan, Kenya, Kırgızistan, Kırım, Kolombiya, Kosova, Liberya, Lübnan, Makedonya, Moğolistan, Mozambik, Nijer, Osetya, Pakistan, Peru, Senegal, Srilanka, Somali, Sudan, Şili, Tanzanya, Uganda, Ukrayna, Vietnam, Yemen'de ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtılacak. Türkiye genelinde yaklaşık 25 bin ihtiyaç sahibi aileyi kumanya yardımı yapmayı amaçlayan dernek, yardım yapmak isteyen hayırseverler için kumanya bedelini 60 lira olarak belirledi. Cep telefonlarından ''iftar'' yazıp 5777’ye SMS atılması halinde yapılacak 5 lira bağışla her akşam bir ihtiyaç sahibi doyurabilirsiniz. Ayrıca bayramda yapılacak yardımlara katkı sağlamak için de ''bayram' yazıp 5777'ye gönderebilirsiniz. -DENİZ FENERİ DERNEĞİ- Derneğe katkı yapmak isteyen bağışçılar ''Gülen Yüzler Projesi''ne yapacakları 60 liralık bir bağışla bir çocuğun bayram hayalini gerçekleştirebilecek. Bu şekilde 7 bin çocuğa bayramlık hediye edilecek. Yetim ve öksüz çocukları da unutmayan dernek, bin 100 öksüz ve yetim çocuğa 50 lira bayram harçlığı verecek. Ramazan süresince 10 bin kişiye Ramazan kumanyası ulaştırmayı amaçlayan Deniz Feneri Derneği, ''İftariyelik Dağıtım Projesi'' çerçevesinde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun ve Erzurum’da belirlenen noktalarda iftar saatinde yolda kalan, evine yetişemeyen vatandaşlara iftariyelik dağıtacak. İstanbul'da bazı hastanelerin acil servislerinde 9 bin hasta yakınına sahur yemeği dağıtılacak. Şanlıurfa'da Ramazan boyunca 45 bin ekmek dağıtacak dernek, Kadir Gecesi işlek meydanlarda 31.500 kişiye lokum ve helva dağıtarak ağızları tatlandıracak. Yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da çalışmalarına devam eden Deniz Feneri Derneği, bu yıl da Ramazan süresince Filistin, Nijer, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Irak, Pakistan, Azerbaycan gibi 20 ülkede yoksullara yardım dağıtacak.