Ramazanda yeterli sıvı alınmalı

Sıcak mevsime rastlayan ramazan aylarında oruç tutanların yeterli miktarda sıvı almaya dikkat etmesi gerekiyor.



Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mualla Aykut, yaptığı açıklamada, sıcak havalarda sıvı ve tuz kaybının arttığını, bu nedenle oruç tutarken beslenmeye özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.



Sıcak havalar nedeniyle meydana gelen sıvı kaybının Ramazan ayında iftardan sahura kadar geçen sürede telafi edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Aykut, şu bilgileri verdi:



"Ramazan ayının sıcak mevsimlere denk geldiği yıllarda, yeterli sıvı alımına dikkat edilmelidir. İftarda, iftardan sonra ve sahurda ayran, süt ve meyve suları bolca tüketilmelidir. Günde en az 8-10 bardak su içilmelidir. Kuru ve taze meyvelerden yapılan hoşaf ve kompostolar tüketilmelidir. Kola ve gazoz gibi içeceklerin yerine ayran, süt ve meyve suları tercih edilmelidir. Bol sıvı alımı, bağırsak hareketlerini artırır, kabızlığı önler ve sıvı takviyesini yapılmasını kolaylaştırır. Böylece dengeli beslenme sağlanmış olur."



Yapılan araştırmalara göre, Ramazan ayında süt ve yoğurt ile sebze tüketiminin azaldığını bildiren Prof. Dr. Aykut, iftarda sebze yemekleri, salata, yoğurt veya ayran, sahurda ise süt tüketimine özen gösterilmesi gerektiğini, sütün hem sıvı takviyesi yapacağını, hem de protein ve kalsiyum alınması açısından önemli olduğunu kaydetti.



Ramazan ayında hamur tatlıları yerine daha hafif tatlılar tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Aykut, muhallebi, sütlaç ve dondurma gibi tatlıların daha faydalı olacağını söyledi.



Sahur yapmadan oruç tutmanın sakıncalı sonuçları beraberinde getireceğini hatırlatan Prof. Dr. Aykut, sahurda peynir, yumurta, domates, salatalık, yeşil sebzeler, az yağlı börek veya çörek, taze veya kurutulmuş meyveden yapılmış hoşaf ve komposto ile süt tüketiminin isabetli olacağını bildirdi.



Hamile ve emzikli kadınlar



Hamile ve emzikli kadınlar ile bazı hastalıkları taşıyanların oruç tutmasının bazı sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Prof. Dr. Mualla Aykut, şöyle devam etti:



"Şeker hastaları, yüksek tansiyonu olanlar, kalp ve böbrek yetmezliği olanlar, karaciğer hastalığı olanlar ile gebe ve emzikli kadınların oruç tutması sakıncalı olabilir. Hastaların oruç tutması, hastalıklarının artmasına neden olabilir. Gebe kadınların oruç tutması, bebeklerin gelişimini olumsuz etkiler, emzikli kadınların oruç tutması ise süt salgılanmasını azaltır."



(AA)

