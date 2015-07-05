Ramazan'da en çok aranan kelimeler neler?

İnternet arama motoru Yandex'in yaptığı analize göre iftar vaktinin yaklaştığı 19.00-21.00 saatleri arasında en çok “iftar saati” kelimesi aratılırken, bu aramayı “İstanbul iftar vakti” ve “Ankara iftar vakti” sorguları takip etti.

Yandex kullanıcıları bu iki aramanın ardından sırasıyla, “Akşam Ezanı”, “İftar Duası” ve “Akşam Namazı” aramalarına ağırlık verdi. 02.00-04.00 saatleri arasında kalan sahur vaktinde ise en çok artış “Sabah Namazı Kaç Rekat?” sorgusunda oldu. Bu aramayı “Sahur Saati” ve “İmsak Vakitleri” takip ederken, “Sahura Ne Zaman Kalkılacak?”sorgusu da en çok arananlar arasında yer aldı.

Yandex'in yaptığı analizde ayrıca en popüler aramalarından biri “Survivor'da Kim Elendi?” olurken, Star'da başlayan ve reytinglerde Survivor'la başa baş yarışan “Kiralık Aşk” dizisi de en çok arananlar arasında yer aldı.