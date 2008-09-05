Ramazanda ekmek israfı milyonları aşıyor

Bir günde yaklaşık 16 milyon ekmek tüketilen İstanbul'da, ramazan ayında ekmek fırınlarında günde 14 milyon ekmeğin yanı sıra 4 milyon adet de ramazan pidesi üretiliyor. İstanbul Halk Ekmek Fabrikalarında ise 900 bin ekmek ve 40 bin ramazan pidesi çıkartılıyor.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Başkanı Aziz Akgül, Türkiye'de günde ortalama 123 milyon ekmek üretildiğini belirterek, ''Bir kişi günde 333 gram, yılda ise 121 kilogram ekmek tüketiyor. Bunun yüzde 5'i israf ediliyor. Yıllık israf edilen ekmeğin tutarı 600 milyon YTL. Bu para ile İstanbul'da 10 bin konut yapılırdı. Bu da İstanbul'un konut sorununa bir çözüm olurdu'' dedi.

Ekmeğin israf edilmemesinin önemini vurgulayan Akgül, bayat ekmekten 20 çeşit yemek ve 15 çeşit tatlı yapıldığını vurguladı.

İstanbul Halk Ekmek (İHE) Genel Müdürü Salih Bekaroğlu da ramazan ayının gelmesiyle birlikte İHE ekmek fabrikalarında üretilmeye başlayan ramazan pidesinin, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Ramazanın birinci gününde 27 bin üretilen pidenin üretim miktarının her geçen gün arttığına dikkat çeken Bekaroğlu, ''Ramazanın ikinci gününde 32 bin, üçüncü gününde 40 bin ramazan pidesi ürettik. Bu sayı her gün biraz daha artıyor'' diye konuştu.

Bekaroğlu, İstanbul genelindeki 600 halk ekmek büfesinde satışa sunulan pidelerin saat 18.00'de tükendiğini, pidenin yanı sıra günlük 900 bin adet de halk ekmek satışının gerçekleştiğini belirtti.

Ramazan aylarında acıkan insanın her şeyi yiyebileceğini zannettiği için gereğinden fazla aldığı ekmek ve ramazan pidelerini israf ettiğine işaret eden Bekaroğlu, ''Biz, ramazan ayında ekmek israfının önlenmesi için yaptığımız araştırmada pidenin 350 gram olarak üretilmesinin normal olduğunu saptadık ve bu gramajda ekmek üretiyoruz'' dedi.

Salih Bekaroğlu, özellikle toplu yemek tüketilen yerlerde ekmek israfının fazla olduğunu vurgulayarak, İHE fabrikalarında üretilen pidelerin geç bayatlaması için Ar-Ge'nin su tutma kapasitesi ve lezzetteki kalite arttırıcı çalışmalarını üretilen pidelere uyguladıklarını ve uygun saklandığında pidenin 3 gün kalabileceğini bildirdi.

Bekaroğlu, ''İHE fabrikalarında üretilen pidenin yanı sıra ekmek fırınlarında da çok sayıda ramazan pidesi ve ekmek üretiliyor. Piyasaya çok fazla sunulan ekmek ve pidenin israfın önüne geçilmesi için, üzerinde ekmeğin nasıl uzun süre dayanabileceğiyle ilgili bilgilerin yer aldığı bez ekmek torbalarını ücretsiz olarak dağıtacağız'' diye konuştu.



"Ekmek israfı günahtır"



İstanbul Üniversitesi (İÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fahri Kayadibi ise Türkiye'de ekmeğin pişirilmesi, yenmesi ve saklanması eğitiminin ailede verilmeye başlandığını ifade ederek, ''Ekmeği lüzumundan fazla alıyor tüketemeyince de bayatlatıp atıyoruz, yemeği de lüzumundan fazla pişiyoruz sonda döküyoruz. Çöplerde yemek ve ekmek israfını görüyoruz'' dedi.

Türkiye'de bir senede çöpe atılan ekmeğin, İsrail gibi küçük bir ülkeye bir yıl yetecek miktarda olduğunu ileri süren Kayadibi, şunları kaydetti:

''Ekmek israfı, dinen haramdır, insanlığa da zarardır. Çünkü dünyada açlık içinde olan insanlara gönderilmesi gereken ekmek, çöpe gidiyor. Yani bir parça ekmeği atan kişi, ekmeğe ya da gıdaya ihtiyacı olan insanları öldürüyor, ölüme mahkum ediyor demektir. Kişi, ekmeği atarken kendisinin buna muhtaç olan toplumdaki insanları öldürdüğünü, katliama neden olduğunu bilmesi lazım.

Ramazan yasaklardan kaçma, Allah'ın rızasına uygun hareket etmedir. Eğer bu ayda ekmek israf ediyorsan ibadetten gereken iyiliği görememiş, nefsini tam terbiye etmiş olamazsın. Ekmek israfı İslam dininde en büyük günahtır. Aynı zamanda muhtaç olan insanların ölümüne neden olunduğu için de en büyük suçtur.''