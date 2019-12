Ramazanda değişen etiketler 'not edildi'

Ramazan ayından 15 gün önce fiyatları "not eden" Tüketiciler Birliği, Ramazanın gelmesiyle birlikte Konya’da zam gören ürünleri açıkladı. Buna göre Ramazanda zam rekortmeni yüzde 44 ile yufka oldu.



Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Şube Başkanı Mustafa Dinç, Ramazan ayında zamlanan ürünleri açıklamak için, 15 gün önce bir çok ürünün fiyatlarını not ettiklerini söyledi.



Ramazan öncesi yapılan uyarılar nedeniyle geciken zamların yavaş yavaş market raflarında yerini almaya başladığını ifade eden Dinç, "Uyarılara rağmen bir çok ürün zamlandı. Ramazanda zam rekortmeni yüzde 44 ile yufka oldu. Ramazanda zamlanan diğer ürünler ise kırmızı et, yumurta, şeker, hurma, peynir, zeytin ve reçel oldu" dedi.



Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan hamur işleri ve börekler için hazır satılan yufkalarda tam bir keşmekeş yaşandığını anlatan Dinç, yüzde 44’lük zammın ardından kilosu 3,5 liraya yükselen yufkanın, tüketicinin iştahını kaçırdığını belirtti.



Dinç, Ramazan ayından 15 gün önce kilosu 18 lira olan dana etinin kilosu, Ramazan’da yüzde 10’luk bir zamla 20 liraya, dana kıymanın fiyatı ise yine yüzde 10 zamla 15 liradan 17 liraya yükseldi.



Zam gören ürünler arasında yüzde 10’luk bir artışla yumurtanın ve yüzde 5’lik bir artışla şekerin de yer aldığını dile getiren Dinç, şekere gelen zammın bayram şekerindeki fiyat artışının da habercisi olduğunu vurguladı.