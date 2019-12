Ramazan'da Caz'a günler kaldı!

T24

Geçen yıl Ramazanda Caz'da dinlediğimiz piyano üstadı Ahmad Jamal, bu sene de konuk.Geçen yıl büyük ilgi gören Ramazanda Caz, bu sene tekrar cazseverlerle buluşuyor. Hakan Erdoğan Productions’ın, Ramazan vesilesiyle ikinci kez düzenlediği festival bu sene 16 – 23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.Festivalin bu yılki konukları, geçen yıl da Ramazanda Caz festivali dahilinde dinlediğimiz piyano üstadı Ahmad Jamal, Philadelphia’lı caz piyanisti McCoy Tyner, dünyaca ünlü saksofoncu Gary Bartz ve geçen yıl da festival dahilinde cazseverlerle buluşan Tunuslu müzisyen Anouar Brahem. Festivalde bu yıl geçen yıldan farklı olarak Topkapı Sarayı’nın yanı sıra, ‘Caz ve Saz Bahçesi’ne dönüştürülen Yıldız Sarayı Has Bahçe de konser mekânı haline gelecek.Ramazanda Caz’ın ilk konseri; 16 Ağustos Salı akşamı 21.00’de, Topkapı Sarayı Birinci Avlu’da, Tunuslu Anouar Brahem Quartet konseri olacak. Etkinlik, 22 Ağustos Pazartesi 21.30’da McCoy Tyner Trio ve Gary Bartz’in Yıldız Sarayı’nın Caz ve Saz Bahçesi’nde, 23 Ağustos Salı 21.30’da Ahmad Jamal’ın Topkapı Sarayı Bahçesi’nde vereceği konserlerle devam edecek. Ayrıca etkinlik dahilinde konser alanlarında, iftar saatinde çeşitli Ramazan mönüleri de sunulacak.Dünyada ilk kez Ramazan ve cazı bir araya getiren, geçen yıl Le Monde, CNN International ve New York Times’a haber olan Ramazanda Caz, bu yıl da toplumsal barışın, her şeyden önce aynı kültür ürünlerini paylaşmakla kurulduğunu ve bu idealin gerçekleşebildiğini hatırlatmayı hedefliyor.