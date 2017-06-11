T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Ramazanda artan 'yardım kermesi' adı altında fırsatçılara müsaade edilmemeli"

"Kermesler kayıt dışılığın en büyük sebebi"

11 Haziran 2017 17:14

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ramazan ayıyla birlikte çeşitli dernek, vakıf ve sivil toplum örgütleri tarafından açılan kermeslerin, amacının dışına çıkarak, hayırdan çok ticari amaçlı yapılması sonucunda esnaf ve sanatkârın işlerinin aksamaya başladığını belirtti. Palandöken, bir denetime tabii tutulmalarını vurgulayarak "Yardım kermesi adı altında açılan fırsatçılara müsaade edilmemeli” dedi.

"Adeta AVM'ler gibi esnafımızla rekabet yapar hale geldiler"

Aylarca açık kalan, iş yeri gibi satış yapan kermesleri eleştiren Palandöken sözlerine şunları ekledi:

“Özellikle Mübarek Ramazan ayında insanların manevi duyguları istismar ediliyor. Her köşede kurulan sözde yardım toplama adı altındaki kermesler sergiledikleri ürün çeşitliliği ile adeta AVM'ler gibi esnafımızla rekabet yapar hale geldiler. Hayır, amacıyla 2 günlük kısa süreli açılan bu kermeslere sözümüz yoktur. Ancak, aylarca açık kalan, bir iş yeri gibi satış yapan denetimsiz ve yardım kermesi adı altında açılan fırsatçılara müsaade edilmemeli”

"Kermesler kayıt dışılığın en büyük sebebi"

“Yardım kermesleri amacı dışında açılmaya devam ediyor. Esnaf ve sanatkârımız kirasını ödemek, vergisini, sosyal güvenlik primini yatırmak için gecesini gündüzüne katarken, yardım kermesi adı altında vergisiz, stopajsız ve masrafsız boş dükkânlarda, havaların ısınması ile de boş arsalarda, caddelerde, alışveriş çadırı kurarak haksız rekabet yapılmaktadır. Esnafın üretim yapabilmek için hijyen standartlarına uygunluğu yetkililer tarafından devamlı kontrol ediliyor, nedense kermeslerde böyle bir denetimin yapılmaması halk sağlığı açısından sakıncalı olduğu gibi haksız rekabet oluşturmaktadır. Bu tür yardım kermeslerine bir çeki düzen getirilmesini istiyoruz. Aksi halde bu tür uygulamalar kayıt dışılığın en büyük sebeplerindendir ve önüne geçilmesi için mutlaka tedbir ve denetim şart”

 

 

ETİKETLER

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar KonfederasyonuTESKGenel BaşkanıBendevi PalandökenRamazanvakıfsivil toplum örgütükermesticariesnaf ve sanatkar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24