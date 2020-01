Ramazan zamları başladı; bir dilim pastırmanın fiyatı 2 lira oldu

Kayseri’nin vazgeçilmez lezzetlerinden sucuk ve pastırma, Ramazan ayının ilk zammını alanlar oldu. Yeni zamla birlikte pastırmanın kilosu 108 TL’ye satılıyor. Ramazan’ın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlara fırsatçılardan, gıda fiyatlarına zam haberleri gelmeye başladı. Daha önce Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı’dan gelen pide fiyatı haberine sevinen vatandaşa, Kayseri’den kötü haber geldi. Başkan Balcı’nın, pide fiyatlarında bir değişim olmayacağı, geçen sene ile aynı kilogram fiyatı olan 6 liranın üstüne çıkmayacağını açıklamasından sonra Kayseri’nin lezzetleri arasındaki pastırma ve sucuğa yaklaşan Ramazan ayı öncesi zam geldi. Bir dilim pastırma 2 lira oldu.

“Zammın nedeni et fiyatı”

Geçen yıl kilosu 85 TL’ye sattıkları pastırmayı bu yıl son gelen zamla birlikte 108 TL’ye sattıklarını belirten sucuk pastırma satıcısı İlhan Tan, "Pastırma ve sucuğa zammın nedeni, et fiyatının pahalı olmasıdır. Geçtiğimiz yıl kesim fiyatı 18 TL iken şimdi kesim fiyatı 24 lira, bundan dolayı da et fiyatlarında yükselme oluyor. Bu yükselme sucuk fiyatına 3 TL, pastırma fiyatına ise 5 TL yansıyor. Pastırma sucuk satışları her Ramazan bir önceki yılı aratıyor. Son zamla birlikte en kaliteli pastırma 108 TL oldu. Tek dilimi 2 gram olan pastırmanın satışı fiyatı da 2 TL oldu" dedi.