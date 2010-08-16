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Ekonomi

RAMAZAN SMS BİLGİ SERVİSİ İSTANBUL (A.A) 

16 Ağustos 2010 15:30

-RAMAZAN SMS BİLGİ SERVİSİ İSTANBUL (A.A) - 16.08.2010 - Avea, ramazan ayı boyunca illere özel iftar ve sahur vakitlerini, günlük iftar menüsü ve beslenme önerilerini, oruç ve ramazan ile ilgili faydalı bilgileri ''Ramazan SMS Bilgi Servisi'' ile abonelerine sunuyor. Avea'dan yapılan yazılı açıklamada, Avealılar'ın, ücretsiz olarak sunulan Ramazan SMS Bilgi Servisi ile bulundukları ilin iftar ve sahur vakitlerini, oruç ve ramazan ayı ile ilgili faydalı bilgileri kısa mesaj olarak alabildikleri, paket kapsamında ayrıca, günlük iftar menüsü ve beslenme önerilerinin de sunulduğu belirtildi. Açıklamada, Avealılar'ın Ramazan SMS Bilgi Servisi'ne ücretsiz üye olabilmeleri için ''RAMAZAN'' yazıp 6655'e kısa mesaj göndermelerinin yeterli olduğu kaydedildi.

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