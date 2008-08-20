Serbest güreş müsabakalarının ikinci gününde iki Türk güreşçi mindere çıktı. Türkiye'yi 66 kiloda temsil eden Ramazan Şahin, Kübalı Geandry Garzon'u 7-4 yenerek çeyrek final vizesi aldı.



Güçlü rakibi karşısında karşılaşmaya iyi başlayan Ramazan Şahin, ilk devreyi 1-0 önde kapattı. İkinci devre büyük bir çekişmeye sahne olurken, milli güreşçi rakibine 4 puan vermesine rağmen Kübalı Geandry Garzon'u 7-4 yenerek altın madalya şansını sürdürdü.



Çeyrek finalde İranlı güreşçi Mehdi Taghavi ile yarı-finale yükselebilmek için mücadele eden Ramazan Şahin, ilk devrenin son bölümünde yapığı atakla devreyi 3-0 önde bitirdi. İkinci devrede İranlı güreşçiden 1 puan almayı başaran milli güreşçi, rakibini 4-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.



Dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Ramazan Şahin, yarı-finalde Gürcü güreşçi Otar Tushishvili ile mücadele etti. Rakibini 4-1'lik sonuçla geçmeyi başaran milli güreşçi, Pekin Olimpiyatları'ndan madalya ile ayrılmayı garantiledi.



İlk devrede iki güreşçi de puan almayı başaramazken, devre sonunda çekilen kurayı kazanan Ramazan Şahin, rakibinden 1 puan alarak ilk devreyi 1-0 önde noktaladı. İkinci devrede ilk puanı Gürcü güreşçi alırken, devrenin son saniyelerinde yaptığı atakla 3 puan alan milli güreşçi, minderden 4-1 galip ayrılarak finale yükseldi.



Ramazan Şahin, finalde Ukraynalı güreşçi Andry Stadnik ile altın madalya mücadelesi verecek. Bu karşılaşma TSİ 12:20'de başlayacak. Serbest stilde 74 kiloda mindere çıkan Ahmet Gülhan, ön eleme maçında Avusturalyalı rakibi Ali Abdo'yu 2-0 yendi.



Karşılaşmanın ilk deveresinde rakibini minder dışına itmeyi başaran Ahmet Gülhan, bir puan alarak devreyi 1-0 üstün tamamladı. İkinci devreyi de 1-0 önde bitiren milli güreşçi, Avusturalyalı rakibini 2-0 mağlup ederek ön eleme turunu geçti.



Milli güreşçi Ahmet Gülhan ise çeyrek finale kalabilmek için 6 Dünya 6 Avrupa ve 2 Olimpiyat şampiyonluğu bulunan Rus Buvaysa Saytiev ile karşılaştı. Son olimpiyat şampiyonu rakibi karşısında varlık gösteremeyen Ahmet Gülhan. İlk devrenin son saniyelerinde verdiği puanla ilk devreyi 1-0 geride kapattı. İkinci devrede çok rahat bir oyun sergileyen Rus güreşçi, 4 puan daha alarak Ahmet Gülhan'ı 5-0 yenerek yarı-finale çıkan isim oldu.



Rus Buvaysa Saytiev'in bu sıklette finale yükselmesiyle, Ahmet Gülhan da bronz madalya için repesajda mücadele etme şansını yakaladı. Ahmet Gülhan, TSİ 11.00'de repesajdaki ilk müsabakasını Güney Koreli Byung Kwan Cho ile yapacak.