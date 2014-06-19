T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Ramazan pidesinin Ankara'daki satış fiyatı belli oldu

Ankara için 300 gramlık Ramazan pidesinin fiyatı 1,5 lira olarak açıklandı. Geçen sene Ankara'da 350 gramlık pide 1,5 liradan satılıyordu

19 Haziran 2014 15:57

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye genelinde Ramazan pidesinin kilogram fiyatının 5 lirayı geçmeyeceğini, Ankara'da 300 gramlık pidenin 1,5 liradan satışa sunulacağını açıkladı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Ankara'da geçen sene 350 gramlık pide 1,5 liradan satılıyordu. Böylece fiyat aynı kalmasına rağmen gramajda yapılan değişiklikle pideye Ankara'da yüzde 19.4 zam gelmiş oldu. Yine geçen sene pidenin kilogram fiyatının 5 TL'yi geçmeyeceği açıklanmıştı.

 

İstanbul belli değil

 

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özel İstanbul pide fiyatlarının henüz belirlenmediğini, ancak Fırıncılar Federasyonu'nun yaptığı açıklamanın İstanbul'daki fiyatları bağlamayacağını söyledi.

İstanbul'da geçen sene 300 gramlık pide 1,5 liradan satılıyordu. 

ETİKETLER

ankarapideramazanfiyatgramajdüşük

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24