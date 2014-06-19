Ramazan pidesinin Ankara'daki satış fiyatı belli oldu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye genelinde Ramazan pidesinin kilogram fiyatının 5 lirayı geçmeyeceğini, Ankara'da 300 gramlık pidenin 1,5 liradan satışa sunulacağını açıkladı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Ankara'da geçen sene 350 gramlık pide 1,5 liradan satılıyordu. Böylece fiyat aynı kalmasına rağmen gramajda yapılan değişiklikle pideye Ankara'da yüzde 19.4 zam gelmiş oldu. Yine geçen sene pidenin kilogram fiyatının 5 TL'yi geçmeyeceği açıklanmıştı.

İstanbul belli değil

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özel İstanbul pide fiyatlarının henüz belirlenmediğini, ancak Fırıncılar Federasyonu'nun yaptığı açıklamanın İstanbul'daki fiyatları bağlamayacağını söyledi.

İstanbul'da geçen sene 300 gramlık pide 1,5 liradan satılıyordu.