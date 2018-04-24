Ramazan pidesine zam

Ramazan pidesine yüzde 8'i geçmemek kaydıyla zam yapıldığı duyuruldu. Geçen yıl kilogram fiyatı 6.60 olan ramazan pidesine bu yıl 7.15 TL’den satılacağı belirtildi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin hiç bir yerinde pide fiyatlarına yüzde 8’den fazla zam yapılamayacak. Bu zamm yapmak zorundaydık. Çünkü, işçilik, akaryakıt ve un gibi tüm girdilerimizde fiyatlar yükseldi. Normal şartlar altında daha fazla zam yapmamız gerekiyordu. Ancak fırıncı esnafı bazı maliyetleri üstlendi. Fırıncılar hassas davrandı. Geçen yıl ise fiyatlar yüzde 10 geçmemek kaydıyla artış yapılmıştı” dedi.