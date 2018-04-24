T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Ramazan pidesine zam

Türkiye genelinde pide fiyatına 8'den fazla zam yapılamayacak

24 Nisan 2018 22:34

Ramazan pidesine yüzde 8'i geçmemek kaydıyla zam yapıldığı duyuruldu. Geçen yıl kilogram fiyatı 6.60 olan ramazan pidesine bu yıl 7.15 TL’den satılacağı belirtildi. 

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin hiç bir yerinde pide fiyatlarına yüzde 8’den fazla zam yapılamayacak. Bu zamm yapmak zorundaydık. Çünkü, işçilik, akaryakıt ve un gibi tüm girdilerimizde fiyatlar yükseldi. Normal şartlar altında daha fazla zam yapmamız gerekiyordu. Ancak fırıncı esnafı bazı maliyetleri üstlendi. Fırıncılar hassas davrandı. Geçen yıl ise fiyatlar yüzde 10 geçmemek kaydıyla artış yapılmıştı” dedi.

 

ETİKETLER

Ramazan pidesizam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24