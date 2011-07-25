Ramazan pazar günü başlayacak

T24 -

Ramazan ayının başladığı 1 Ağustos günü ilk iftar Ankara'da 20.12'de, İstanbul'da 20.30'da, İzmir'de 20.32'de yapılacak.





Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Ramazan dolayısıyla il müftülüklerine gönderdiği genelgeyle Ramazan ayında teravih namazlarının ta'dili erkana uyularak kıldırılmasını istedi.

Yaz aylarına denk gelen Ramazan ayı için özel düzenlemelere de yer verilen genelgede, tatil kentleri dikkate alınarak ihtiyaç olan camilerde teravih namazının 2 rekatta bir selam verilerek kıldırılması konusunda uyarılar yer aldı. Ramazan aylarında zaman zaman çeşitli illerde yanlış zamanda ezan okunduğu yönündeki haberlerin önüne geçmek için genelgede, din görevlileri akşam vakitlerinde de mutlaka ezanın iftar vaktinde okumaları konusunda uyarıldı.





Genelgede, müftü, vaiz ve din görevlilerinin Ramazan ayı boyunca hastane, hapishane, çocuk ıslahevi ve çocuk yuvası gibi yerleri ziyaret etmeleri istendi. Genelgede, ihtiyaç sahibi, öksüz, yetim, hasta, yaşlı, fakir ve engellilerle ilgilenecek, maddi durumu iyi olan vatandaşların gösterişli iftar davetleri vermek yerine, halkla bütünleşmeyi sağlayan, ihtiyaç sahiplerinin iştirak ettiği iftarlara yönelmeleri yönünde öncülük yapılması tavsiyesinde bulunuldu.







Oruç en geç Çanakkale'de en erken Hakkari'de açılacak





Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ay olduğu için en kutsal ay olarak da kabul edilen Ramazan'da orucu en erken Hakkarililer, en geç de Çanakkaleliler açacak. Buna göre iftar Hakkari'de 19.23'de, Çanakkale'de 20.39'da yapılacak.





Ramazan'ın ilk günü imsak vakti Ankara'da 03.56'da, İstanbul'da 04.06'da, İzmir'de 04.26'da girecek. İftar ise Ankara'da 20.12'de, İstanbul'da 20.30'da, İzmir'de 20.32'de olacak.





İlk gün Ankaralılar 16 saat 16 dakika, İstanbullular 16 saat 24 dakika, İzmirliler 16 saat, 6 dakika oruç tutacak.





İlk teravih namazı için ezan Ankara'da 21.48'de, İstanbul'da 22.09'da, İzmir'de 22.04'de okunacak.

Kadir gecesi 26 Ağustos'a denk gelen Ramazan ayında 29 Ağustos Pazartesi son oruç tutulacak. 30 Ağustos Salı günü ise Ramazan Bayramı başlayacak.



