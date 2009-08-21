Ramazan kutlama magandası can aldı

Mersin'den, Sakarya’nın Sapanca İlçesi’nde oturan kızkardeşini ziyarete gelen 68 yaşındaki Mesude Durgun maganda kurşunuyla can verdi.



Evin bahçesinde otururken, ramazan ayının gelişini kutlamak için havaya ateş eden kimliği belirsiz bir kişinin silahından çıkan kurşun Musude Durgun'un kulağının arkasına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Durgun, ambulansla kaldığıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındıa ancak, yapılan tüm müdaheleye rağmen yaşamını yitirdi.



Sapanca İlçesi Rüstempaşa Mahallesi İstasyon altında dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, emekli öğretmen olan eşi Zekeriya Durgun ile birlikte Mersin’den Sapanca'ya kızkardeşinin yanına Ramazan'ı geçirmek için gelen 68 yaşındaki Mesude Durgun, akşam namazı sonrası göl evinin bahçesinde kız kardeşiyle birlikte çay içerken, ramazanın gelişini kutlamak için silahla havaya ateş eden kimliği belirsiz magandanın kurşununa hedef oldu. Kurşunun sağ kulağının arkasından girerek yanağından çıktığı Mesude Durgun, çağrılan ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı, ancak kurtarılamadı.



Polis, evin çevresinde yaptığı aramada 9 mm çapında 1 boş kovan bulurken, eşi gözleri önünde vurulan emekli ögretmen Zekiraya Durgun şok geçirdi. Eşini bir anda kanlar içersinde gördügünü söyleyen Zekeriya Durgun olay gecesini şöyle anlattı:



“1 Ağustos tarihinde, Mersin'den Sapanca'ya baldızımı ziyarete geldik Eşim ve kızkardeşi bahçede çay içiyorlardı, birden silah sesleri duydum. Silah sesi sonrasında baldızım bağırdı. Dışarı çıktığımda ise evin önündeki eşimi kanlar içerisinde gördüm. Boynunda yara izi vardı. Ambulans çağırdık ve hastaneye kaldırdık. O gece ramazanı karşılamak için çok silah atıldı”



Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.



