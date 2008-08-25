T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ramazan fırsatçılarına dikkat

Tüketiciler Birliği, Ramazan ayında gıda fiyatlarına yapılan haksız zamlar konusunda tüketicileri uyardı.

25 Ağustos 2008 03:00

Ramazan aylarında gıda ürünlerine yapılan haksız zamları değerlendiren Tüketiciler Birliği İzleme Komitesi başkanı Cahide Pamuk; “Ramazan ayını fırsat bilerek, gıda ürünlerine haksız zam yapan fırsatçıları bu yıl da izliyoruz” dedi.

Tüketiciler Birliği İzleme Komitesi Başkanı Cahide Pamuk konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:  

Ramazan ayı, sosyal dayanışmanın toplumda en üst seviyeye çıktığı, yardımlaşma ve misafir ağırlama gibi güzel geleneklerin yoğun şekilde yaşandığı ve tüketicinin beslenmesine özen gösterdiği bir dönem olup, tüketicilerin Ramazan ayındaki gıda harcamaları, misafir memnuniyeti ve doyumluluk esasıyla gerçekleştirilmekte ve diğer aylara kıyasla Ramazan’da artmaktadır.

Bu nedenle bazı gıda üretici ve satıcıları, Ramazan ayını vurgun dönemi olarak görmekte, maliyetlerde artış olmamasına rağmen gıda ürünlerine fahiş zamlar yapmaktadırlar.

Tüketiciler Birliği, Ramazan dönemindeki bu vurguncu zihniyeti tespit ederek kamuoyuna açıklamış ve bu şekilde fahiş zam yapan firmaların geri adım atmasını sağlamıştır.

Bu yıl da, “Ramazan vurguncuları” nın izlenmesi ve niyet ettikleri bu haksız girişimin önlenmesi için Ramazan öncesi temel gıda ürünleri olan bakliyat, yağ, et, tavuk ve kahvaltılık ürünlerinde fiyat tespitleri yapılmıştır. Tespit edilen fiyatlar, Ramazan’ın ilk haftasında yapılacak piyasa araştırması ile kıyaslanacak ve vurgun yapmaya kalkan firmalar isimleri ile kamuoyuna açıklanacaktır.

Tüketiciler Birliği, bu süreçte tüketicileri fırsatçılara karşı dikkatli olmaya ve tanık oldukları vurgun girişimlerini Tüketiciler Birliği ile paylaşmaya çağırmaktadır."

ETİKETLER

sivil toplum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24