Ramazan fırsatçılarına dikkat

Ramazan aylarında gıda ürünlerine yapılan haksız zamları değerlendiren Tüketiciler Birliği İzleme Komitesi başkanı Cahide Pamuk; “Ramazan ayını fırsat bilerek, gıda ürünlerine haksız zam yapan fırsatçıları bu yıl da izliyoruz” dedi.



Tüketiciler Birliği İzleme Komitesi Başkanı Cahide Pamuk konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:



Ramazan ayı, sosyal dayanışmanın toplumda en üst seviyeye çıktığı, yardımlaşma ve misafir ağırlama gibi güzel geleneklerin yoğun şekilde yaşandığı ve tüketicinin beslenmesine özen gösterdiği bir dönem olup, tüketicilerin Ramazan ayındaki gıda harcamaları, misafir memnuniyeti ve doyumluluk esasıyla gerçekleştirilmekte ve diğer aylara kıyasla Ramazan’da artmaktadır.



Bu nedenle bazı gıda üretici ve satıcıları, Ramazan ayını vurgun dönemi olarak görmekte, maliyetlerde artış olmamasına rağmen gıda ürünlerine fahiş zamlar yapmaktadırlar.



Tüketiciler Birliği, Ramazan dönemindeki bu vurguncu zihniyeti tespit ederek kamuoyuna açıklamış ve bu şekilde fahiş zam yapan firmaların geri adım atmasını sağlamıştır.



Bu yıl da, “Ramazan vurguncuları” nın izlenmesi ve niyet ettikleri bu haksız girişimin önlenmesi için Ramazan öncesi temel gıda ürünleri olan bakliyat, yağ, et, tavuk ve kahvaltılık ürünlerinde fiyat tespitleri yapılmıştır. Tespit edilen fiyatlar, Ramazan’ın ilk haftasında yapılacak piyasa araştırması ile kıyaslanacak ve vurgun yapmaya kalkan firmalar isimleri ile kamuoyuna açıklanacaktır.



Tüketiciler Birliği, bu süreçte tüketicileri fırsatçılara karşı dikkatli olmaya ve tanık oldukları vurgun girişimlerini Tüketiciler Birliği ile paylaşmaya çağırmaktadır."



