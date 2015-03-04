Ramazan Fırat bileklerinden, boğazından, ensesinden ve sırtından bıçaklanmış

Kaldığı öğrenci evinde boğazı kesilerek öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ramazan Fırat'ın dayısı Ekrem Fırat, yeğeninin pek çok yerinden bıçaklandığını ve sofra bıçağının boynunda kaldığını ileri sürdü.

Adıyaman'ın Bölükyayla beldesinde yaşayan Ramazan Fırat'ın hayatı, üniversite sınavını kazanınca değişti. Kırklareli'ndeki Lüleburgaz MYO Elektronik Bölümü'nü kazanan Fırat, 6 arkadaşıyla öğrenci evinde kalıyordu.



posta.com.tr'den Yaşar Can'ın haberine göre; Ramazan Fırat, başından, sırtından ve boğazından bıçaklanarak vahşice öldürüldü. Olayla ilgili 3 ev arkadaşı gözaltında. Ramazan Fırat'ın Adıyaman'da yaşayan ailesi ise şokta. Kaldığı öğrenci evindeki ölüm haberi ailesini yasa boğarken Ramazan Fırat'ın dayısı Ekrem Fırat yaşananlarla ilgili konuştu.

Cinayetten 3 saat sonra evdeki arkadaşlarının polisi aradığını kaydeden Ekrem Fırat, "Polis yaptığı ilk incelemede mutfakta ve paspasta kan izlerine rastlıyor. Cinayeti işleyenler mutfağı yıkayıp elbiselerini değiştiriyor. Bilekleri 6 santim kesilmiş. Kafasında 2 bıçak izi var. Boynu kesilmiş. Arkadan ayrı ayrı iki bıçak vurulmuş. En son bıçak arka ensesine vurulup gırtlağında çıkmış. Sofra bıçağı boynunda kalıyor" dedi.

Arkadaşları, ne zaman gelecek diye ailesine sormuş

Dayı Ekrem Fırat, Ramazan Fırat'ın 15 günlük tatil için geldiği Adıyaman'daki ruh hali ve sonrasında yaşananları şu sözlerle anlattı: "Ben babasıyla, annesiyle görüştüm. Abisiyle görüştüm. Arkadaşları; annesini, babasını ve kendisini arayıp 'ne zaman geleceksin, biz seni bekliyoruz' diye soruyorlarmış. Çok muhabbetleri olmuş. Biz de şoktayız.

Evin içinde bir kişinin yaptığı suç da değil. Bir kişi olsa belki de anlaşamadı kavga etti deriz. Bu ya bağlanıp öldürülmüş ya da yatakta öldürülmüş. Birden fazla kişinin bu cinayeti işlediğini düşünüyoruz. Şu anda 3 kişi gözaltında. Ancak evi kiralayan 6 kişi. Olayın olduğu gün içeride kaç kişi var o bilgiye ulaşamadık.

'Sanki susun, kimse duymasın diyorlar'

Esnaflarla görüştük, okuldaki arkadaşlarıyla görüştük. Çok araştırma yaptık bir türlü bir adım atamıyoruz. Sanki "susun, kimse duymasın" diyorlar. Evi yıkamışlar, tüm delilleri yok etmişler. Olay saatinden 3 saat sonra acili aramışlar. 11.00 gibi olay yaşanıyor saat 14.00 da haber veriyorlar. Doktor raporuna göre rahmetli 11'de vefat etmiş.

Şu ana kadar cinayeti ülkücüler işledi diye bir bilgi herhangi bir şey bize ulaşmadı. Söyleyenler mantık yürütmüştür. Bu doğuludur. Çocuk namazında niyazında bir çocuk. Köyden şehre inmeyen bir çocuk. Siyasi görüşü olmayan bir çocuk. Babası rahatsız, abisi özürlü. Ailece perişan bir halde. Zamanı yok ki öyle bir şeyle uğraşsın."