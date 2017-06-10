Ramazan davuluna LYS arası

Türkiye genelinde 81 il merkezi ve 39 ilçede yapılacak 1 milyon 72 bin 396 adayın gireceği Lisans Yerleştirme (LYS) sınavı için önlemler alınırken, birçok yerleşim biriminde Ramazan davulcuları uyarılar üzerine sahurda tokmak sallamadı.

Ramazan davulcuları sustu



Adayların ramazan davulu ile uykularının bölünmemesi amacıyla birçok yerleşim biriminde Ramazan davullarına yasak getirildi, sınav yapılacak salonların çevresinde korna çalınmaması istendi. Avcılar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü dün ilçede Ramazan davulu çalma belgesi verilen 65 davulcuya sınavın yapılacağı bugün yarın ve önümüzdeki cumartesi ve pazar günü sahurda davul çalınmaması için tebligat yaptı. Uyarının etkisi ile davulcular bu Ramazan'da ilk kez tokmak sallamadı.