Ramazan bile perakendecileri güldürmedi

Perakende sektörünü, "Vatandaş ramazan alışverişi yapmayacak mı?" korkusu sardı. Her yıl ramazan ayı öncesinde ciddi ciro artışları yaşayan ve ramazan boyunca önemli kârlar elde eden perakendeciler, bu yıl ramazana yüzde 20'lik satış kaybı ile giriyor. Vatandaşın gıda fiyatlarındaki artışa tepki gösterdiğini, eskisi kadar sık alışveriş etmediğini belirten perakendeciler, "Ramazan'a birkaç gün kaldı ama Ramazan'ın geldiğini hissetmiyoruz" diyor.



Hedefleri revize ederiz



Sezon Pirinç Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, her yıl ramazan ayından bir ay önce perakende sektörünün hareketlendiğine işaret ederek, "Bu yıl satışlarda yüzde 20'ye yakın bir kayıp var. Ramazan ayı da böyle geçerse, yıl sonu hedeflerimizi revize etmek zorunda kalırız" dedi. Ramazan aylarında genellikle artan talep nedeniyle gıda fiyatlarında artış yaşandığını vurgulayan Mehmet Erdoğan, pirinçteki asıl artışın nisan-mayıs döneminde yaşandığını, ramazan ayı içinde pirinç fiyatlarının artmasının beklenmediğini kaydetti.



Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis de ramazan ayında özellikle işadamları tarafından dağıtılan kumanyalarda yüzde 40'a varan azalma olduğunu kaydetti. Geçen yıl 20 YTL'lik kumanya paketinin, bu yıl 35 YTL'ye çıktığına işaret eden Reis, bakliyat tüketiminin de her geçen gün azaldığına dikkat çekti. Mehmet Reis, gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının vatandaşta bir tepki yarattığını ifade ederek, "Ramazan sonrasında fiyatlar belki biraz düşebilir. Ama hepimiz artık fiyatların 2007'deki seviyelere gerilemeyeceğini bilelim" diye konuştu.



Tavuk üretimi azaldı



Mudurnu Tavukçuluk'un sahibi Kılıç Holding'in Kanatlı Grubu Başkanı İhsan Bozan da tavukçuluk sektöründe 10 aydır devam eden durgunluğun ramazan ayı öncesinde de devam ettiğini söyledi. Geçen yıl talep fazlalığından dolayı tavuk fiyatlarının oldukça yüksek seyrettiğini hatırlatan Bozan, "Şu anda ise bu talep en az yüzde 20 aşağıya düşmüş vaziyette. 10 aydır zarar ediyoruz. Bu nedenle üretimde de yüzde 15-20 oranında azalma var" dedi. Ramazan ayında ciddi bir hareketlilik beklemediklerini, 3-4 hafta sürecek bir hareketliliğin zaten zararları karşılamaya yetmeyeceğini dile getiren Bozan, "Şu anda bir tavuğun maliyeti 3.75 YTL iken, satış fiyatı ise 2.75 YTL civarında. Ramazan ayı da derdimize çare olmazsa, yıl sonu hedeflerimizi revize ederiz. Yılın son 3 ayının en azından başa baş geçmesini umuyoruz" diye konuştu.



İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendecileri Derneği (İstanbul PERDER) Başkanı ve Ardaş Hipermarketleri Yönetim Kurulu Başkanı Turan Özbahçeci ise bu yıl ramazan ayının okulların açılmasından önce başlamasının tüketim oranını olumsuz etkilediğini söyledi. Geçen yıllarda ramazan ayı öncesinde ve ramazan ayı boyunca perakendecilerin anormal cirolara ulaştığını hatırlatan Özbahçeci, "Artık her yıl ramazan ayı dönemindeki satışlar kan kaybediyor. Ramazana birkaç gün kaldı ama ramazanın geldiğini hissetmiyoruz şu an. Bu dönemi en az zararla atlatmak isteyen perakendeciler, ekstra kampanyalar yapmalı, müşteriyi kazanmalı. Eskiden kıymetli olan müşteri, şimdi çok daha kıymetli" dedi.

Kiler Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Kiler, her yıl ağustos ayında perakende sektöründe belli bir durgunluk yaşandığını belirterek, bu yıl ramazan ayının eylül ayına denk gelmesinin "Ramazan alışverişleri"nde beklenen düzeye ulaşılamamasına sebep olduğunu söyledi. Kiler, "Ama ben ramazan ayına birkaç gün kala vatandaşlarımızın alışverişe başlayacağını umuyorum. Bu haftasonu ve önümüzdeki haftayı görmek lazım. İnsanların tatil dönüşü alışveriş telaşına düşeceklerini düşünüyorum" dedi.



Yatırımları beklemeye aldık



Sezon Pirinç Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, 2008 yılında katkılı ürünlere yönelik 2.5-3 milyon euroluk bir yatırım öngördüklerini, ancak piyasadaki durgunluk nedeniyle bu yatırım planını beklemeye aldıklarını söyledi. Öte yandan, çeltik kabuğundan elektrik enerjisi üretimi için de 3 milyon euro yatırım planladıklarını dile getiren Erdoğan, "Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na (EPDK) bir kamulaştırma talebinde bulunduk. Onu bekliyoruz. Diğer tüm hazırlıklarımız tamam. Bu yatırımı, kamulaştırma tamamlandıktan sonra 8 ay içinde realize edebiliriz" dedi. Erdoğan, önümüzdeki dönemde sektörde konsolidasyon beklediklerini vurgulayarak, yalnızca paketleme yapan firmaların yok olmaya başlayacağını, üretici konumda olmayanların sistemin dışına çıkacağını öngördüklerini kaydetti.



Mercimek fiyatı yüzde 300 arttı



Kırmızı mercimekte yaşanan fiyat artışlarına değinen Mehmet Erdoğan, Güneydoğu'daki aşırı kuraklık nedeni ile yıllık üretimin 450 bin tondan 150 bin tona gerilediğine dikkat çekti. Erdoğan, fiyatların bir süre sonra bir miktar düşebileceğini ancak hiçbir zaman eski fiyatına gerilemeyeceğini söyledi. Kepekli pirinç satışının da ciddi artış gösterdiğine işaret eden Erdoğan, son bir yılda yüzde 300'e varan artış yaşandığını kaydetti. Buna rağmen, kepekli pirinç tüketiminin tonaj olarak anlamlı sayılara ulaşamadığını belirten Erdoğan, "Bu durum fiyatla değil, yaşam kültürüyle ilgili. Kepekli pirinç daha çok gelir seviyesi yüksek bölgelerde tüketiliyor" dedi.