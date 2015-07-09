Ramazan Bayramı tatili uzatıldı

3 gün olarak açıklanan Ramazan Bayramı tatili, bir gün daha uzatıldı. Başbakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, kamu çalışanları 16 Temmuz Perşembe günü de idari izinli sayılacak.

Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

''Başbakan Ahmet Davutoğlu 16 Temmuz Perşembe günü Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanların yarım gün izinli sayılmasını ilişkin yazıyı imzalamıştır. Buna göre, gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede eleman bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, Ramazan Bayramı'nın arifesi 16 Temmuz 2015 Perşembe günü idari izinli sayılacaktır. Yazı ilgili kurumlara gönderilmiştir."