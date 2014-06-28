Ramazan başladı, havalar nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Türkiye Basra Alçak Basınç Merkezi’nin etkisinde olup hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.

Ramazanın ilk günü hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde 3 ila 7 derece azalması ve mevsim normalleri civarına düşmesi, güney ve doğu kesimlerinde artmaya devam ederek normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor.

Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sakarya, Bilecik ve Kütahya çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış meydana gelmesi bekleniyor. Pazar günü hava sıcaklığının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde biraz azalırken diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak geçişleri görüleceği diğer bölgelerimizin ise açık ve güneşli olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye kısa süreliğine nefes alacak

30 Haziran ile 3 Temmuz tarihleri arasında, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kısa süreli sağanak geçişleri görüleceği diğer yerlerin ise açık ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise batı bölgelerden itibaren tekrar artmaya başlayacağı ve mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde, yurdumuzun kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği, diğer yerlerin ise açık ve güneşli geçmeye devam edeceği, hava sıcaklığının tekrar azalarak yurt genelinde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Orta vadeli ve aylık tahminlerimize göre Ramazan ayının 2. , 3. ve 4. haftalarında hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyretmesi öngörülmektedir. Uzun yıllar ortalamalarına göre Temmuz ayı yurtta yağışın en az olduğu aylardan biridir. Bu yıl Temmuz ayında uzun yıllar ortalamaları civarında yağışların meydana geleceği öngörülmektedir.

Balıkesir son yılların rekorunu kırdı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, hafta başında Antalya ve çevresinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 - 5 derece üzerine çıkacağı uyarısında bulundu. Pazar günü için nemin de etkisiyle 50-53 derecenin hissedileceği açıklandı. Balıkesir, son 7 yılın en sıcak haziran gününü yaşadı ve 38,6 derece sıcaklık hissedildi. Yetkililer müjdeyi verdi; Ramazan ayının ilk gününde havaların 4-8 derece azalacağı söylendi. Marmara için ise veriler yarından itibaren özellikle İstanbulluların kısa bir süre de olsa serin bir nefes alacağını gösterdi.

Antalya ve çevresinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı. Yüksek nem oranı yüzünden hissedilen sıcaklık gerçek sıcaklığın 10- 15 derece üzerine çıktı. Yarın yüzde 45 nem oranı beklenen Antalya'da hava sıcaklığı 44 derece olarak yaşanacak pazar günü ise 50-53 derecede hissedilecek.

İşte 5 günlük hava tahmini

Sıcaklıkların mevsim normallerinin yaklaşık 10 derece üzerine çıktığı Balıkesir'de dün, son 7 yılın en sıcak haziran günü yaşandı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği dün, özellikle Ege ve Marmara'nın bazı noktalarında termometreler 41,4 dereceye ulaşan değerleri gösterdi.

Balıkesir'de, mevsim normallerinin yaklaşık 10 derece üzerine çıkan hava sıcaklığı yaşandı. İl merkezinde Meteoroloji kayıtlarına 38,6 derece olarak geçerken, ayın 26'sı son 7 yılın en sıcak haziran günü oldu. Yetkililer, hava sıcaklıklarının ramazan ayının ilk gününde 4 ile 8 derece azalacağını belirterek, İzmir ve Manisa'da 34, Balıkesir'de 30 ve Aydın'da 37 olarak tahmin edildiğini söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ise Marmara yarından itibaren kısa süreliğine de olsa serin bir nefes alacak. Özellikle İstanbul'da hava 3 gün boyunca hava parçalı bulutlu 28 derece olacak. Marmara'da yer yer yağmur yağacak.