Ramazan ayı ve bayram boyunca ev ve iş telefonları ücretsiz

T24 - Türk Telekom, Ramazan ayı ve bayramı boyunca ev ve iş telefonu aramalarını tüm gün ''bedava'' yapma olanağı sunuyor.

Türk Telekom, Ev Avantaj tarifelerini kullanan 4,3 milyon müşterisine, Ramazan ayı ve bayramı boyunca ev ve iş telefonu aramalarını tüm gün ''bedava'' yapma olanağı sunuyor.

Geçtiğimiz günlerde tüm bireysel müşterilerine sunduğu ''7'den 7'ye bedava'' kampanyasını yıl sonuna kadar uzatan Türk Telekom, bu kampanyanın da geçerli olduğu Ramazan ayı ve bayramı süresinde, her iki kampanyadan da yararlanarak tüm gün boyunca bedava konuşabilecek Ev Avantaj müşterilerine 6 bin dakikalık adil kullanım limiti uyguluyor.

Türk Telekom Pazarlama ve İletişim Başkanı Erem Demircan, kampanyanın tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda, 2005'ten bu yana hayata geçirdikleri toplam 8 milyar lira konsolide yatırımın, 2,5 milyon lirasını 2009'da yaptıklarını, son 4 yılda toplam 9 bin 500 kişinin gruba katıldığını, 2010'un ilk yarısında 3 bin 500 kişiye iş olanağı sağlandığını ve toplam 35 bin kişi ile Türk Telekom Grubu'nun ''Türkiye'de en fazla istihdam yaratan şirket'' olduğunu anlattı.

Mayıs 2009'dan itibaren internet erişim hızını yükselttiklerini hatırlatan Demircan, bugün 3,5 milyon abonenin 8 mbps'lik tarife paketlerini kullandığını, yani her 2 ADSL kullanıcısından birinin bu pakette yer aldığını kaydederek, son 5 yılda ADSL kullanıcı sayısının 4 kattan fazla yükselerek, 6,5 milyona ulaştığını belirtti.

Demircan, ADSL'de kişi başı data kullanımının son 16 ayda yüzde 89 arttığını kaydederek, ''Kişi başı ortalaması 12 GB'a ulaştı. Uluslararası araştırma kuruluşu Analysis Mason'a göre Türkiye'de ADSL, Avrupa'da en ucuz ve en hızlı 5 ülkeden biri'' dedi.

Ev Avantaj abonelerinin Ramazan ayının ilk gününden bayramın son gününe kadar, sadece abone oldukları paket ücretlerini ödeyip, hiçbir ek ücret ödemeden, tüm ev ve iş telefonlarını sınırsız arayabileceğini bildiren Demircan, ''Biz bunu, Ev Avantaj abonelerine bundan sonra yapacağımız kampanyaların bir göstergesi, bir parçası olarak sunuyoruz'' dedi.

Erem Demircan, soruları yanıtlarken, kampanya konusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) izin alındığını dile getirerek, alternatif operatörlere de benzeri kampanyalar yapmalarını sağlayacak, çağrı başlatma, çağrı sonlandırma gibi dönemsel bir kampanya yaptıklarını kaydetti.

Kampanyaya katılmak için herhangi bir taahhüt gerekmediğinin altını çizen Demircan, Mart-Temmuz arasında 4,3 milyon aboneye ulaşan Ev Avantaj tarifesine her ay ortalama 400 bin-500 bin yeni abonenin geçtiğini belirterek, Ev Avantaj tarifesinde olanlar ile bu süre içerisinde tarifeye abone olacakların, söz konusu kampanyadan yararlanacağını ve bu tarife abonelerine yönelik kampanyalarının önümüzdeki dönem de süreceğini söyledi.

Demircan, 200 bin civarında Wirofon kullanıcıları bulunduğunu, önümüzdeki dönemde Wirofon'la ilgili tanıtımları olacağını açıkladı.

''Kampanyalarımızla müşterilerimize 350 milyon liralık değer yarattık''

Türk Telekom Satış Başkanı Aydın Çamlıbel de, ev telefonun daha fazla kullanımı amacıyla düzenledikleri kampanyalara ''günde 2 saat bedava konuşma'' ile başladıklarını, bunu daha sonra ''akşam 7'den sabah 7'ye'' şeklinde genişlettiklerini, yurt dışı aramaları ''cazip'' hale getirdiklerini, evden cep telefonunu aramayı uygun fiyatla sunduklarını anlattı.

Müşterilerinin yüzde 25'inin, Mart 2010'da başlatılan Ev Avantaj tarifelerini seçtiğini ve ''Ev Avantajlı'' abone sayısının 4,3 milyona ulaştığını kaydeden Çamlıbel, son dönemlerde sabit operatörün trafiğinin artması örneğinin, Türk Telekom'da görüldüğünü belirtti.

Çamlıbel, ''Dünyadaki trendlerin aksine Türkiye'de ev telefonu kullanımını artırmayı başarıyoruz. Şehirlerarası trafik yüzde 41, mobile doğru arama yüzde 28, şehiriçi arama yüzde 11 olmak üzere, toplam trafikte ortalama yüzde 16'lık dakika artışı sağladık. Bunlar tamamen getirdiğimiz hizmetlerin, fiyatların, abonelerimiz tarafından olumlu algılandığının bir göstergesidir. Sadece ev avantaj tarifelerimiz sayesinde, müşterilerimize bir anlamda 350 milyon liralık değer kattık. Türk Telekom adeta tarih yazıyor'' diye konuştu.

Kablosuz telefonların satış artışına ilişkin bir soru üzerine Çamlıbel, Türkiye'de yıllık satılan 1,2 milyon civarındaki kablosuz telefonun yarıdan fazlasının, Türk Telekom'un kampanyaları üzerinden satıldığına, sabit trafikteki dakika artışlarının da kablosuz telefonların, evdeki kullanımını artırması hedefine faydası olduğuna işaret etti.

Çamlıbel, yeni ürün çalışmaları olduğunu, bunlarla birlikte kablosuz telefonun kullanımını daha da yaygınlaştıracaklarını ifade ederek, her ay 130-150 bin yeni ev telefonu abone sözleşmesi yaptıklarını söyledi.

Toplantıda Cem Yılmaz sürprizi

Türk Telekom Pazarlama ve İletişim Başkanı Erem Demircan ile Satış Başkanı Aydın Çamlıbel'ın yaptığı kampanya sunumunun ardından salona Cem Yılmaz'ın gelmesi, toplantıda sürpriz yaşattı. Yaptığı konuşmada, Türk Telekom markası ile birlikteliğinden mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, 3 milyon 900 bin kişinin izlediği AROG'a Türk Telekom'un sponsor olduğunu ve sinemaya katkı sağlandığını belirterek, sponsorluk konusundaki cezalara ilişkin olarak şunları söyledi:

''Sinema filmi, üretimi pahalı olan bir şeydir. Bütçenin yüzde 25'ini ödeyen bir marka, filmde göründüğü zaman, yapımcı ceza ödüyor. Sponsorluk meselesinin işe yaraması da önemli. Bu kadar para harcadığı bir alanda, çok kaba tabiriyle söylüyorum, hayrına yapmaması gerekiyor. Bunun artık suç olmaması lazım.''