Ramazan ayı başladı

İslam aleminin kutsal ayı Ramazan, 31 Ağustos Pazar günü kılınacak ilk teravih namazı ile başlayacak. 1 Eylül sabahı da sahura kalkılacak. İlk iftar, 1 Eylül Pazartesi günü Ankara’da

saat 19.30’da, İstanbul’da 19.46’da, İzmir’de ise 19.51’de yapılacak.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, Ramazan hizmetleri konusunda il ve ilçe müftülüklerine genelge gönderdi. Buna göre, Ramazan boyunca sabah ezanları Diyanet Takvimi’nde gösterilen imsak vakitlerinde ve her camide aynı anda okutulacak. Müftülükler, Ramazan ayına özel vaaz ve irşat programı hazırlayacak. Programlar, Ramazan’dan 15 gün önce Diyanet İşleri Başkanlığına gönderilecek.



Merkezi konumdaki bazı camiler, merkezi vaaz sisteminden ayrılacak. İlahiyat fakülteleri öğretim üyeleri, eğitim merkezleri öğretmenleri, imam-hatip liseleri meslek dersleri öğretmenleri ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenleri, emekli müftü, vaiz ve liyakat sahibi imam hatiplerin bu camilerde vaaz vermeleri sağlanacak.

Vaazların zamanında başlaması ve ezan vaktinde bitirilmesi konusunda gerekli dikkat gösterilecek ve bu konu il ve ilçe müftülüklerince özel olarak takip edilecek.

Mahalli radyo ve televizyonlarda irşat programlarının düzenlenmesi için girişimlerde bulunulacak. Ulusal yayın yapan radyo ve televizyonlarda bayram mesajları sadece Diyanet İşleri Başkanı veya vekili tarafından verileceği için ayrıca mesaj yayınlanmayacak.



CAMİLERDE ÇOCUKLAR VE KADINLARA YER VERİLECEK



Camilerde kadınlara geniş, aydınlık ve sağlıklı mekanlar ayrılması için çalışmalar yapılacak. Çocukların camiye ve cemaate katılmaları teşvik edilecek. Camide dikkat dağıtan çocuklara karşı kırıcı ve küstürücü tavır yerine, onları camiye ısındıracak şekilde yumuşak, sevecen ve

hoşgörülü davranılacak.

Ramazan süresince zorunlu olmadıkça hiçbir cami görevlisine izin verilmeyecek. Görevli bulunmayan veya ibadete açıldığı halde kadro tahsis edilmeyen camilerde, din hizmetleri emekli personel ya da imam atiplik yeter belgesi almış olanlara öncelik vermek şartıyla ehil

kişiler tarafından yürütülecek. İmkanlar dahilinde görevlisi olmayan hiçbir cami bırakılmayacak.

Ramazan öncesinde camilerin, şadırvan ve tuvaletlerin temizliği yapılacak, elektrik ve ısıtma ile ses cihazları elden geçirilecek, camiler havalandırılacak ve klimalar cemaati rahatsız etmeyecek şekilde çalıştırılacak.

İmam hatipler, namaz kıldırırken Kur’an-ı Kerim’i tecvid kurallarına uyarak okuyacak.

Bazı camilerde hatm-i şerifle teravih namazı kıldırılacak, bu uygulama cemaate daha önceden duyurulacak.



CAMİLERDE ENGELLİLER İÇİN DÜZENLEME



Engellilerin gelebilecekleri camiler önceden belirlenerek ilan edilecek. Ayrıca engellilerin cemaate katılmalarını kolaylaştırmak için cami içi ve dışında gerekli düzenlemeler yapılacak.

Din görevlileri Ramazan boyunca hastane, hapishane, çocuk ıslahevi ile yurt ve yuvaları ziyaret edecek, ihtiyaç sahibi, öksüz, yetim, hasta, yaşlı ve fakir kimselerle ilgilenecek. Müftü ve imamlar, halkla bütünleşmeyi sağlayan, ihtiyaç sahiplerinin katılacağı iftarlar düzenleyecek.

Ramazan ayı içindeki "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla müftülüklerce çeşitli etkinlikler yapılacak. llerde ihtiyaca göre belirlenecek sayıda cami, ilçelerde ise en az bir cami Kadir Gecesi sabah namazına kadar açık kalacak.



ORUCU EN ERKEN HAKKARİLİLER EN GEÇ ÇANAKKALELİLER AÇACAK



Ramazan’da orucu en erken Hakkarililer, en geç de Çanakkaleliler açacak. Ramazan’ın ilk gününde iftar Ankara’da 19.30, İstanbul’da 19.46, İzmir’de 19.51, Çanakkale’de 19.56, Hakkari’de ise 18.44’te yapılacak.

İlk gün Ankara’da 14 saat 51 dakika, İstanbul’da 14 saat 54 dakika, İzmir’de 14 saat 45 dakika, Çanakkale’de de 14 saat 52 dakika, Hakkari’de 14 saat 42 dakika oruç tutulacak.

Kadir gecesi, 26 Eylül Cuma günü kutlanacak. 29 Eylül Pazartesi günü son oruç tutulacak ve 30 Eylül Salı günü Ramazan Bayramı başlayacak. İlk teravih namazı için ezan Ankara’da 20.52’de, İstanbul’da ve İzmir’de ise 21.11’de okunacak.



