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Ramazan Akyürek’in kayınbiraderi tutuklandı

R.Y.A'nın İstanbul Anadolu Yakası'ndaki ‘FETÖ'cü polislerin "abisi" olduğu ileri sürüldü

08 Eylül 2016 22:35

Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında  tutuklanan Eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in kayınbiraderi R.Y.A. tutuklandı.

Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda R.Y.A.'nın evinde örgütsel dökümanlar bulunduğu belirtildi.

R.Y.A'nın İstanbul Anadolu Yakası'ndaki ‘FETÖ'cü polislerin "abisi" olduğu ileri sürüldü. Şüpheli R.Y.A emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahmedece tutuklandı.

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