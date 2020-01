Ramazan Akyürek'e sürpriz terfi

T24 -

Ramazan Akyürek neden önemli?

Ramazan Akyürek kimdir?

Bu atamayla Akyürek, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar’a teşkilat işleyiş şemasında doğrudan bağlandı. Emniyet kulislerinde uzun süredir beklenen sözkonusu değişiklikler çerçevesinde öne çıkan isim, halen Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Daire Başkanlığı’nı yürüten Ramazan Akyürek oldu. Ramazan Akyürek, Daire Başkanlığı’ndan Teftiş Kurulu Başkanlığı’na terfi etti. Akyürek, bu atamayla emniyet merkez teşkilatında genel müdür yardımcısına denk bir makam sahibi oldu. Aynı atama kapsamında, Trafik Denetleme ve Uygulama Daire Başkanı Nevzat Önder görevinden alındı.Önder’in yerine Polis Başmüfettişi Yüksel Çelik getirildi. Önder’in daha önce de görevden alınması gündeme gelmişti. Atamalar çerçevesinde, Polis Başmüfettişi Yılmaz Baştuğ Trafik Planlama Destek Daire Başkanı, Polis Başmüfettişi Halil İbrahim Yaylagül Strateji Daire Başkanı, Eyüp Kınacı Sağlık Daire Başkanı, Hasan Basri Can İzmir Polisevi Müdürü, Ahmet Pala Ayvalık Polisevi Müdürü, Ahmet Erol Didim Polisevi Müdürü oldu. Ayrıca yeni kurulan ve Türkiye’deki özel güvenlik personelini denetlemekle görevli Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’na ise Cemal Levent getirildi.bianet.org sitesinde yer alan bilgiye göre; Ramazan Akyürek, Erhan Tuncel Mc Donald's'ı bombalama eyleminden dolayı suçluyken ve yargılanması gerekiyorken kurtarılıp polis muhbiri yapıldığında Trabzon Emniyet Müdürü'ydü. Hrant Dink'in öldürüleceği bilgisi geldiğinde de görev başındaydı.Dink öldürülürken ve sonrasında İstihbarat Daire Başkanı'ydı. Trabzon ile İstanbul arasındaki istihbarat alışverişi ve bunu için gereken işbirliğinin yapılmamış olduğu için Dink'in avukatları "Sorumluluğu vardır" dedi, yargılanması istendi. Ancak yargılanmadı ve sorgulanmadı.Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı görevinden alınan Ramazan Akyürek, 1985’ten sonra Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nde iki yıl görev yaptı. Özel harp ve istihbarattan sorumlu emniyet müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2004’te Trabzon’a emniyet müdürü olarak atandı.Akyürek’in Trabzon Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı 2004 yılının başından, Mayıs 2006’ya kadar olan süre içerisinde kentte cinayet, linç girişimi ve bombalama dahil çok sayıda önemli olay meydana geldi.24 Ekim 2004’te Mc Donald’s’ta bomba patlaması, 7 Ocak 2005’te Prof. Saadettin Güner’in silahlı saldırıda dört yaşındaki oğluyla birlikte öldürülmesi, 5 Nisan 2005’te TAYAD’lı bir grup gencin linç edilmeye çalışılması, 5 Şubat 2006’da papaz Andrea Santoro’nun öldürülmesi gibi olaylar onun döneminde gerçekleşti.Mayıs 2006’da İstihbarat Daire Başkanı olan Akyürek’in adı, 19 Ocak 2007’de Hrant Dink’in öldürülmesinin ardından cinayetin 1 numaralı zanlısı Erhan Tuncel ile gündeme geldi.Akyürek, Dink davasının zanlılarından Yasin Hayal ve arkadaşlarının Dink’i öldüreceği yönündeki ihbarları değerlendirmemekle suçlandı. Akyürek’in Mc Donald’s’ın bombalanmasından sonra muhbirlik teklif ettiği Tuncel’in, Mc Donald’s davasından bu nedenle hiç yargılanmadığı öne sürüldü.Ancak, polis Muhittin Zenit’in Mayıs 2007’de tanık olarak alınan ifadesinde bombalama olayını gerçekleştirenin Yasin Hayal olduğunu öğrendiği halde doğrudan Erhan Tuncel ile irtibata geçmesi, Tuncel’in ne zaman muhbirlik yaptığı konusunda soru işaretleri uyandırdı.Cinayet sonrası Erhan Tuncel’e ait 48 sayfalık tutanağın 33 sayfası, Akyürek’in talebi üzerine cumhuriyet savcıları tarafından incelenip imha edilerek devlet sırrı kapsamına girdi.Aydınlık dergisi, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan emekli General Veli Küçük’ün iş ortağı, dönemin valisi Erol Çakır’ın, Akyürek’in “Fethullahçı” olduğu yönünde sicil hazırladığını iddia etti. Çakır ise iddiaları yalanladı.Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı görevinden alınan Ramazan Akyürek 'in TBMM 'de kurulan Hrant Dink Cinayeti Alt Komisyonu 'na verdiği ifadede müebbet hapis istemiyle yargılanan Erhan Tuncel 'i savunduğu ortaya çıktı.Ramazan Akyürek ifadesinde Tuncel 'in polis haber elemanı yapılmasını şöyle anlatıyordu: 'McDonald 's eyleminden önce, Trabzon Emniyeti 'nin haberi yoktu. Olay öncesinde herhangi bir ihbar olmadı. (Ancak Yasin Hayal 'in arkadaşı ve Dink cinayeti sanıklarından Ahmet İskender , MC Donald 's bombalamasından önce polisi arayarak ihbarda bulunduğunu söyledi.) MC Donald 's saldırısından sonra bir daha böyle bir eylemin olmasını engellemek için personelimden birini bulmalarını istedim. Tuncel 'i bulduk.'