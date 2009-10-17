Ramazan Akyürek 33 ay sonra görevden alındı

T24 – Hrant Dink cinayetinde istihbarat zafiyetiyle suçlanan, Ergenekon sürecindeki usulsüz dinlemelerin sorumlusu olarak adı öne sürülen ve polis içindeki “F tipi örgütlenme”nin önemli bir ismi olduğu iddia edilen Ramazan Akyürek, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı görevinden alındı. Başbakanlık Teftiş Kurulu raporuna Dink cinayetinde kusurlu olduğu kaydı düşüldükten sonra İçişleri Bakanlığı'nca hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle açığa alındığı belirtilen Akyürek'in yerine Konya Emniyet Müdürü Hüseyin Namal getirildi.









RAMAZAN AKYÜREK KİMDİR





19 Ocak 2007'de öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i hedef alan suikastte en çok sorumluluğu bulunan kamu görevlileri arasında adı öne çıkanlardan Ramazan Akyürek, cinayetten 33 ay sonra Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı görevinden alındı. Dink cinayetinin azmettiricisi Yasin Hayal'in Trabzon'da Mc Donald's'ı bombaladığı sırada bu kentte görevli olan Akyürek, aynı davada yargılanan Erhan Tuncel'in polis muhbiri yapılmasını sağlayan isim olarak da biliniyor. İnsanların yaralandığı bu bombalama nedeniyle Hayal'in bir yıl bile cezaevinde kalmadığı davaya Erhan Tuncel'in dahil edilmemesinde de Akyürek'in sorumluluğu tartışılıyor.

Trabzon'da Hrant Dink'i öldürme planlarının yapıldığı tarihlerde kentte Emniyet Müdürü olan Ramazan Akyürek döneminde Rahip Santoro cinayeti de işlenmişti.

Başbakanlık suçladı, İçişleri soruşturma açtı

Ergenekon soruşturması ve davası sürecinde kamuoyuna yansıyan usulsüz dinlemeler konusunda da suçlanan ve “70 milyon dinleniyor” suçlamalarının odağında bulunan Akyürek'in adı, polis içinde olduğu iddia edilen Fethullah Gülen cemaati örgütlenmesinin önemli bir ismi olarak da öne sürülüyordu.

Başbakanlık Teftiş Kurulu müfettişlerinin hazırladığı raporda, Dink cinayeti sürecinde istihbarat zaafiyeti, bilgileri paylaşmama ve önlem almamakla suçlanan isimler arasında yer alan Akyürek'in, İçişleri Bakanlığı'nca hakkında başlatılan soruşturmanın selameti açısından açığa alındığı belirtildi.

'Doğru, ancak gecikmiş bir görevden alma'

Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin, Akyürek'in görevden alınmasının ardından NTV'de Banu Güven'in sorularını yanıtlarken, şunları söyledi:

“Biz başından beri Hrant Dink cinayetinde ihmali, kusuru hatta kasda varan davranışları olan güvenlik görevlilerinin hâlâ görevde tutulmaları çok büyük hatadır. Ramazan Akyürek, Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in Hrant Dink cinayetiyle ilgili Trabzon'da planlar yaptığı sırada Trabzon Emniyet Müdürü'ydü. Oradaki görevinden doğrudan Ankara'ya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'na getirildi. Bundan sonra, kendi ifadesiyle, başka illerden de Dink cinayetine ilişkin bilgiler aldı. İstihbaratın başındaki görevi tüm bu istihbaratın koordinasyonunu yapmak, tedbirler almaktı. Ayrıca Erhan Tuncel'in yasalara aykırı biçimde muhbir yapılmasında da Akyürek Trabzon emniyetindeydi. Başbakanlık müfettişleri, Ramazan Akyürek'in görevini yapmadığını ve soruşturma yapılması gerektiğini ifade ettiler. Akyürek'in görevden alınması doğru, ancak ne yazık ki gecikmiş bir uygulamadır. Yine de Akyürek'in görevden alınması, Hrant Dink cinayetiyle ilgili birtakım bilgileri sunması açısından önümüzdeki dönemde yol açıcı bir gelişme olarak yorumlanabilir. Ayrıca Akyürek'in görevden alınmış olmasının, istihbaratta olduğui bilinen, ama bir türlü mahkemeye ulaşmayan bilgilerin önünü açabileceğini söyleyebilirim.”



'Dink cinayetiyle ilgili de soruşturulabilir'

“Dink cinayetiyle ilgili gerek Trabzon İstihbarat Müdürlüğü'ne, gerek diğer illerden Emniyet Genel müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'na çok sayıda bilgi-belge gönderildiğini biliyorum” diyen Fethiye Çetin, şöyle devam etti: “Bunu biz defalarca sorduk, ama her seferinde İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan farklı açıklamalar geldi. Ayrıca istihbaratta bazı kayıtların imha edildiğini biliyoruz. Ben şundan eminim ki, bu devletin bazı bilgileri mutlaka bir yerlerde depolanıyor, İstihbarat Daire Başkanlığı'nda bu bilgiler var. Ama hâlâ biz bu bilgilere ulaşamıyuruz. Akyürek'in görevden alınmasının bu bilgilere ulaşmamızı sağlayacağını umuyorum. Ayrıca Akyürek hakkında (Hrant Dink cinayetiyle ilgili) bir soruşturma açılabileceğini de düşünüyorum.”





Erhan Tuncel'i savunmuştu



Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı görevinden alınan Ramazan Akyürek 'in TBMM 'de kurulan Hrant Dink Cinayeti Alt Komisyonu 'na verdiği ifadede müebbet hapis istemiyle yargılanan Erhan Tuncel 'i savunduğu ortaya çıktı.

Ramazan Akyürek ifadesinde Tuncel 'in polis haber elemanı yapılmasını şöyle anlatıyordu: 'McDonald 's eyleminden önce, Trabzon Emniyeti 'nin haberi yoktu. Olay öncesinde herhangi bir ihbar olmadı. (Ancak Yasin Hayal 'in arkadaşı ve Dink cinayeti sanıklarından Ahmet İskender , MC Donald 's bombalamasından önce polisi arayarak ihbarda bulunduğunu söyledi.) MC Donald 's saldırısından sonra bir daha böyle bir eylemin olmasını engellemek için personelimden birini bulmalarını istedim. Tuncel 'i bulduk.'





Akyürek, Tuncel için üzüldüğünü anlatmıştı...



Akyürek 'in bu sözlerinden sonra Tuncel 'i savunmaya geçmesi dikkat çekiyor: 'Türkiye 'de çok önem arz eden, bir seneden fazladır devletin başını ağrıtan, herkesi üzen ve ülkemizi de uluslararası arenada birazcık örseleyen bir olayı haber veren bir kişidir.'

Akyürek Tuncel için üzüldüğünü anlatıyor. Akyürek 'Devletin bir görevlisi olarak, Erhan Tuncel 'in medyada fazlaca örselenmesi beni üzmüştür. Tuncel 'in deşifresinden sonra bu tarz çalışan kişilere ilişkin ciddi zorluklar yaşıyoruz. Bu ülkemiz için önemli. Yalnız Emniyet İstihbarat Dairesi 'nin değil, başka diğer bu konuda çalışan teşkilatlarımız da muhtemelen aynı sıkıntıyı çekiyor' demişti.









