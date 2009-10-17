Ramazan Akyürek 33 ay sonra görevden alındı

Dink cinayetinin azmettiricisi Yasin Hayal'in Trabzon'da Mc Donald's'ı bombaladığı sırada bu kentte görevli olan Akyürek, aynı davada yargılanan Erhan Tuncel'in polis muhbiri yapılmasını sağlayan isim olarak da biliniyor. İnsanların yaralandığı bu bombalama nedeniyle Hayal'in bir yıl bile cezaevinde kalmadığı davaya Erhan Tuncel'in dahil edilmemesinde de Akyürek'in sorumluluğu tartışılıyor.
Trabzon'da Hrant Dink'i öldürme planlarının yapıldığı tarihlerde kentte Emniyet Müdürü olan Ramazan Akyürek döneminde Rahip Santoro cinayeti de işlenmişti.
Başbakanlık suçladı, İçişleri soruşturma açtı
Ergenekon soruşturması ve davası sürecinde kamuoyuna yansıyan usulsüz dinlemeler konusunda da suçlanan ve “70 milyon dinleniyor” suçlamalarının odağında bulunan Akyürek'in adı, polis içinde olduğu iddia edilen Fethullah Gülen cemaati örgütlenmesinin önemli bir ismi olarak da öne sürülüyordu.
Başbakanlık Teftiş Kurulu müfettişlerinin hazırladığı raporda, Dink cinayeti sürecinde istihbarat zaafiyeti, bilgileri paylaşmama ve önlem almamakla suçlanan isimler arasında yer alan Akyürek'in, İçişleri Bakanlığı'nca hakkında başlatılan soruşturmanın selameti açısından açığa alındığı belirtildi.
'Doğru, ancak gecikmiş bir görevden alma'
Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin, Akyürek'in görevden alınmasının ardından NTV'de Banu Güven'in sorularını yanıtlarken, şunları söyledi:
“Biz başından beri Hrant Dink cinayetinde ihmali, kusuru hatta kasda varan davranışları olan güvenlik görevlilerinin hâlâ görevde tutulmaları çok büyük hatadır. Ramazan Akyürek, Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in Hrant Dink cinayetiyle ilgili Trabzon'da planlar yaptığı sırada Trabzon Emniyet Müdürü'ydü. Oradaki görevinden doğrudan Ankara'ya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'na getirildi. Bundan sonra, kendi ifadesiyle, başka illerden de Dink cinayetine ilişkin bilgiler aldı. İstihbaratın başındaki görevi tüm bu istihbaratın koordinasyonunu yapmak, tedbirler almaktı.
Ayrıca Erhan Tuncel'in yasalara aykırı biçimde muhbir yapılmasında da Akyürek Trabzon emniyetindeydi.
Başbakanlık müfettişleri, Ramazan Akyürek'in görevini yapmadığını ve soruşturma yapılması gerektiğini ifade ettiler. Akyürek'in görevden alınması doğru, ancak ne yazık ki gecikmiş bir uygulamadır. Yine de Akyürek'in görevden alınması, Hrant Dink cinayetiyle ilgili birtakım bilgileri sunması açısından önümüzdeki dönemde yol açıcı bir gelişme olarak yorumlanabilir. Ayrıca Akyürek'in görevden alınmış olmasının, istihbaratta olduğui bilinen, ama bir türlü mahkemeye ulaşmayan bilgilerin önünü açabileceğini söyleyebilirim.”
'Dink cinayetiyle ilgili de soruşturulabilir'
“Dink cinayetiyle ilgili gerek Trabzon İstihbarat Müdürlüğü'ne, gerek diğer illerden Emniyet Genel müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'na çok sayıda bilgi-belge gönderildiğini biliyorum” diyen Fethiye Çetin, şöyle devam etti:
“Bunu biz defalarca sorduk, ama her seferinde İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan farklı açıklamalar geldi. Ayrıca istihbaratta bazı kayıtların imha edildiğini biliyoruz. Ben şundan eminim ki, bu devletin bazı bilgileri mutlaka bir yerlerde depolanıyor, İstihbarat Daire Başkanlığı'nda bu bilgiler var. Ama hâlâ biz bu bilgilere ulaşamıyuruz. Akyürek'in görevden alınmasının bu bilgilere ulaşmamızı sağlayacağını umuyorum. Ayrıca Akyürek hakkında (Hrant Dink cinayetiyle ilgili) bir soruşturma açılabileceğini de düşünüyorum.”
Erhan Tuncel'i savunmuştu