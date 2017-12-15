Ramallah’taki çatışmalarda bir gazeteci ayağından yaralandı

İrfan Sapmaz, Ramallah, 15 Aralık, (DHA)- Filistin’in Ramallah kentinde göstericilerle İsrail askerleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Çatışmalarda bir gazeteci de ayağından yaralandı. Yaralı gazeteci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kentte yer yer çatışmalar kesiliyor ve tekrar tansiyon yükseliyor. Göstericiler İsrail askerlerine taş ve sopalarla saldırırken, İsrail askeri ise çatışmada gerçek mermi kullanıyor. Çatışmalardan göstericilerden birden fazla kişi yaralandı.

Görüntü Dökümü:

Yaralanan gazeteci

Çatışmalardan görüntü