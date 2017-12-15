T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Ramallah’taki çatışmalarda bir gazeteci ayağından yaralandı

İrfan Sapmaz, Ramallah, 15 Aralık, (DHA)- Filistin’in Ramallah kentinde göstericilerle İsrail askerleri arasındaki çatışmalar sürüyor

15 Aralık 2017 19:36

İrfan Sapmaz, Ramallah, 15 Aralık, (DHA)- Filistin’in Ramallah kentinde göstericilerle İsrail askerleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Çatışmalarda bir gazeteci de ayağından yaralandı. Yaralı gazeteci ambulansla hastaneye kaldırıldı.  Kentte yer yer çatışmalar kesiliyor ve tekrar tansiyon yükseliyor. Göstericiler İsrail askerlerine taş ve sopalarla saldırırken, İsrail askeri ise çatışmada gerçek mermi kullanıyor. Çatışmalardan göstericilerden birden fazla kişi yaralandı.

 

Görüntü Dökümü:

Yaralanan gazeteci

Çatışmalardan görüntü  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sapmaz RamallahAralık DHA Filistinin RamallahYaralıKentteGöstericilerDökümü Yaralanan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24