-RAMA: "PROTESTOLARIMIZ DEVAM EDECEK" TİRAN (A.A) - 04.02.2011 - Arnavutluk ana muhalefet partisi Sosyalist Parti'nin Genel Başkanı Edi Rama, hükümete karşı protestolarının devam edeceğini söyledi. Ruma bugün yapılan gösterilerden sonra düzenlediği basın toplantısında, "Muhalefetin protestoları, barışçıl direnişi devam edecek. Ülkenin bulunduğu bu ağır durumda tek çözüm erken seçimlerdir" dedi. 8 Mayıs'ta düzenlenecek yerel seçimlere Sosyalist Parti'nin katılıp katılmayacağı sorusuna Edi Rama, "Bu şartlarda seçimler söz konusu olamaz. Seçim süreci zincirinin halkaları problemlidir. Muhalefet diyaloga hazırdır ve bu nedenle ana muhalefet Sosyalist Parti milletvekilleri parlamento çalışmalarına katılacak" yanıtını verdi. Rama, gelecek hafta cuma günü de muhalefetteki sol partilerin ülkenin çeşitli kentlerinde protestolar düzenleyeceğini belirterek, "Başkent Tiran'da da çok büyük bir protestoyu düzenleyeceğiz" dedi.