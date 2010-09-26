-RALLİDE ÖLÜMLÜ KAZA GLASG0W (A.A) - 26.09.2010 - İki kez İskoçya ralli şampiyonu olan Jimmy Girvan, dün yarıştığı Colin McRae Rallisi'nde kaza geçirip hayatını kaybetti. İskoçya'nın Perthshire bölgesinde düzenlenen Colin McRae Rallisi'ne katılan Girvan, Aberfeldy yakınlarında aracının yoldan çıkıp, ormanlık alandaki ağaçlara çarpması üzerine ağır yaralandı. 56 yaşındaki pilot, olay yerinde hayatını kaybederken, yardımcı pilotu Mike Ramsay ise hafif yaralandı. Pilotun ölümü üzerine, ralli organizatörleri yarışı iptal etti.