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BBC Türkçe

Rakka'dan kaçan binlerce Suriyeli Menbiç'e gidiyor

IŞİD karşıtı güçlerin operasyona hazırlandığı Suriye'nin Rakka kentindeki siviller ayrılmaya başladı. Binlerce insan, Menbiç'e ulaştı. Ancak burada da barınma problemi yaşanıyor.

14 Mart 2017 20:41

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) "başkent" ilan ettiği Suriye'nin güneyindeki Rakka kentine yönelik operasyonun hazırlıkları askeri ve siyasi alanda devam ederken, giderek yaklaşan çatışmalar nedeniyle sivil halk da hızla kenti terk ediyor.

Binlerce insan, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolünde bulunan Menbiç'e ulaştı. Ancak burada da barınma problemi yaşanıyor.

Burada konuşulan kişiler, ancak beş aileden birinin çadır ihtiyacının giderildiğini söylüyor.

300 bin sivilin bulunduğu söylenen Rakka çevresindeki çatışmalar da hızlandı. Kürt grupların oluşturduğu SDG, kentin doğusundaki Fırat Nehri kıyısına ulaştı.

Kentin batısında ise Türkiye ve desteklediği güçler El Bab kasabasını ele geçirmiş durumda.

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