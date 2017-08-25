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Dünya

"Rakka'da karşı saldırı düzenleyen IŞİD, en az 34 askeri öldürdü"

IŞİD militanları Rakka'nın batısında Suriye ordusu ile savaşıyor

25 Ağustos 2017 17:21

Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, terör örgütü IŞİD’in dün Rakka'nın dış mahallelerinde düzenlediği karşı saldırılarda 34 askeri öldürdüğünü duyurdu. Gözlemevine göre öldürülenler, Suriye askerleri ve orduya destek veren milis güçleri.

Gözlemevi ayrıca IŞİD'in hükümet güçleriyle dün girdiği çatışmada kaybettiği toprakların büyük bölümünü geri aldığını açıkladı.

"Kontrol altındaki bölgeleri genişletti"

Gözlemevine göre IŞİD, karşı saldırıda büyük ilerleme sağlayarak kontrolü altındaki bölgeleri Fırat Nehri'nin güney kıyılarına kadar genişletti.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdurrahman, "IŞİD rejim güçlerini, Madan'ın batısından 30 kilometre uzaklaştırmayı başardı" dedi. Madan, Rakka dışında eyalette IŞİD'in elindeki son kent.

Deyr ez Zor stratejik öneme sahip

Suriye ordusu, Rakka'yı ele geçirerek kent üzerinden Deyr ez Zor'a ilerlemeye çalışıyor. Deyr ez Zor, petrol ve doğalgaz sahalarının bulunduğu yer olması sebebiyle jeopolitik öneme de sahip.

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