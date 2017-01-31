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Dünya
Deutsche Welle

Rakka'da IŞİD'e karşı yeni harekat planı

Suriye'de IŞİD'e yönelik yapılacak yeni harekatın Rakka'yı kuşatmayı hedeflediği bildirildi.

31 Ocak 2017 21:23

Reuters'ın bir Kürt askeri yetkiliye dayandırdığı habere göre Suriye'de IŞİD'e yönelik yapılacak yeni harekat, örgütün fiili başkenti olarak anılan Rakka şehrini tamamen kuşatma altına almayı hedeflerken, şehri yine cihatçıların elinde bulunan güneydeki Deyr el Zor'dan ayırmayı amaçlıyor.

Kürt askeri yetkilinin "Harekatın bir sonraki safhası Rakka'yı tamamen izole etmeyi hedefliyor. Bunu başarabilmek, Rakka ve Deyr el Zor arasındaki yolu ele geçirmeyi gerektiriyor. Bu görev zor olacak" dediği bildirildi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) sözcüsü Talal Silo da IŞİD'e karşı "yeni bir harekatın" birkaç gün içerisinde başlaması için hazırlıkların devam ettiğini söyledi, ancak daha fazla bilgi vermedi.

YPG'nin de parçası olduğu SDG tarafından IŞİD'in fiili başkenti olan Rakka'yı ele geçirmek için yürütülen harekat Kasım ayında başlamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/SSB/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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