Rakka operasyonu: SDG Takba'da ilerliyor

Suriye'de Arap ve Kürt birliklerinden kurulu ABD destekli Suriye Demoktratik Güçleri (SDG), IŞİD'in başkent ilan ettiği Rakka yakınlarındaki Takba kentinde bazı mahalleleri ele geçirdi.

SDG cuma günü, IŞİD'in kentin güneyindeki milislerinin püskürtüldüğünü ve Nebabile ile Zehra mahallerinin kontrol altına aldığını açıkladı.

Kuzeyden operasyonlarına devam eden SDG, Takba'nın yanı sıra Rakka'nın yaklaşık 40kilometre batısında bulunan Fırat Barajı'nı ele geçirmeye çabalıyor. Kürt ve Arap birliklerinin, ayrıca son haftalarda IŞİD'in Rakka çevresindeki topraklarını sıkıştırmaya başladığı bilgisi verildi.

Rakka'ya doğru

Rakka'ya 55 kilometre mesafedeki Tabka, IŞİD'in Suriye'deki operasyonları yürüttüğü kentin geri alınması için büyük bir öneme sahip.

IŞİD'e karşı mücadele için kurulan uluslararası koalisyon güçlerine öncülük eden ABD'nin destek verdiği Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'in elindeki Rakka'yı geri almak üzere 2016 Kasım ayında operasyon başlatmıştı.

SDG, operasyon kapsamında Rakka civarındaki bölgelerin büyük bir bölümün geri alındığını belirtti.

IŞİD örgütü ise SDG'nin ilerleyişini yavaşlatmak için silahlandırılmış insansız hava araçları ile saldırılarına devam ediyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin Başkanı Rami Abdel Rahman'ın çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, IŞİD SDG mevzilerine "üstünkörü üretilmiş patlayıcılarla saldırıyor".

SDG içindeki Kürt birliklerin en büyük bölümünü, Halk Koruma Birlikleri YPG oluşturuyor. "PKK'nın Suriye kolu" olduğu gerekçesiyle Türk hükümeti YPG'yi terör örgütü olarak kabul ediyor.

Salı günü Türkiye sınır ötesi havan topu atışları ve hava saldırılarında YPG'yi hedef almış ve ABD durumdan dolayı endişelerini dile getirmişti.

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Reuters/AFP/ÇÖ/GA