"Rakka için nihai operasyon bu gece"

ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri'nden yapılan açıklamada, Rakka'nın IŞİD'den tamamen temizlenmesine yönelik operasyonun bu gece başlayacağı bildirildi.

NTV'nin haberine göre, IŞİD, Rakka merkezinde içinde stadyum ve kent hastanenin de bulunduğu küçük bir bölgeyi hâlâ kontrolleri altında tutuyor.

IŞİD'in burada sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı belirtiliyor. Bubi tuzakları ve keskin nişancılar nedeniyle bu bölgede operasyon güçlükle yürütülüyor.

ABD'nin desteklediği SDG'nin kentin yüzde 90'ını ele geçirdiği belirtiliyor.