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Rakka, DEAŞ'tan alındı; resmi açıklama bekleniyor

DİYARBAKIR, (DHA) - DEAŞ terör örgütünün başkent ilan ettiği Suriye'nin Rakka kentinde, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) yaklaşık 4 aydır yürüttüğü operasyon kapsamında, kentin kontrolünün tamamen sağla

17 Ekim 2017 17:11

DİYARBAKIR, (DHA) - DEAŞ terör örgütünün başkent ilan ettiği Suriye\'nin Rakka kentinde, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle Demokratik Suriye Güçleri\'nin (DSG) yaklaşık 4 aydır yürüttüğü operasyon kapsamında, kentin kontrolünün tamamen sağlandığı ve resmi açıklama yapılmasının beklendiği belirtildi. 
Neim Meydanı\'yla Vatani Hastanesi\'ni DEAŞ\'lı teröristlerden temizleyen DSG\'lilere, Suriye uyruklu 275 DEAŞ\'lı terörist, aşiret liderlerinin de arayı girmesiyle 3 gün önce teslim olmuştu. 
Rakka\'nın terör örgütü DEAŞ\'tan temizlenmesi için haziran ayında başlatılan operasyonun sona erdiği belirtildi. Amerikan ordusunun öncülük ettiği \'DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu\'nun hava desteği ve yine ABD\'nin silah ve araç desteğiyle DSG\'lilerin yürüttüğü operasyonda, son olarak kentteki Neim Meydanı, Vatani Hastanesi ve Rakka Stadyumu DEAŞ\'tan temizlendi.
Operasyonun bittiği kentte, ana omurgasını terör örgütü PKK\'nın Suriye\'deki uzantısı olarak bilinen YPG ile YPJ\'nin oluşturduğu DSG, patlayıcı arama ve tarama çalışması yaptı.
Operasyonun tamamlandığı kentin, DEAŞ\'tan tamamıyla geri alındığına dair resmi açıklamanın kısa sürede yapılacağı belirtildi. DSG Sözcüsü Telal Silo, Suriye\'den yayın gerçekleştiren Ronahi televizyonuna yaptığı açıklamada, Rakka\'yı tamamıyla kontrol aldıklarını ve kısa süre içinde yapacakları açıklamayla kentin DEAŞ\'tan kurtarıldığını duyuracaklarını söyledi.  
Yaklaşık 4 ay süren operasyon kapsamında, 3 gün önce, Suriyeli aşiret liderlerinin arabulucu olmasıyla Suriye uyruklu 275 DEAŞ\'lı terörist, aileleriyle birlikte teslim olmuştu. İçlerinde yaralıların da olduğu DEAŞ\'lıların sorgularının yapılacağı ve soruşturmanın ardından bir kısmının Rakka\'dan ayrılmalarına izin verileceği belirtilmişti. 

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