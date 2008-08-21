Rakiplerine saygı duymalı

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, atletizmde hem 100, hem de 200 metrede dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan ve her 2 dalda da dünya rekoruyla altın madalya kazanan ilk sporcu olarak tarihe geçen Jamaikalı atlet Usain Bolt’a IOC’den uyarı geldi.



Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Jacques Rogge, Bolt'un rakiplerine karşı daha saygılı olması gerektiğini söyledi.22 yaşındaki Bolt'u 1936'da Berlin'de 100 metre, 200 metre, 4x100 metre ve uzun atlamada altın madalya kazanan ABD'li atlet Jesse Owens'a

benzeten Rogge, Bolt'un da Owens gibi rakiplerine fark attığını söyledi.



Rogge, "Bununla birlikte, olgunlaşması gerekiyor. Genç bir adam, ancak rakiplerine karşı daha saygılı davranması gerekiyor. Bu, olimpiyat ruhuna da daha uygun olur. Yarışın bitiminde rakiplerinin elini sıkmalı. Ama daha 22 yaşında ve öğrenecektir. Yarışlardan önce şov yapması sorun değil ama yarış bitiminde el sıkışmak ya da diğer atletleri omuzlarına

vurarak kutlamak, yapılması gereken bir hareket" dedi.



Jamaikalı atletin, 100 metre finali ve elemelerinde son metrelerde kollarını açarak finişe girmesi konusuna da değinen Rogge, "Bu, (yakalayabilirsen yakala) davranışını sürdürmese iyi olur" dedi.



