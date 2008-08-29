Rakipleri tanıyalım / Porto

Futebol Clube do Porto, Portekiz'in önde gelen futbol kulüplerinden biridir. 1893'te kurulan kulüp 2 kere Şampiyonlar Ligi'ni 1 kere de UEFA Kupası'nı kazanma başarısı göstermiştir.
Dikkat Edilmesi Gereken İsimler: Ricardo Quaresma, Bruno Alves, Lucho González, Lisandro López, Tarik Sektioui
Tam İsim: Futebol Clube do Porto
Takma İsim: Dragoes(Ejderhalar)
Renkler: Mavi-Beyaz
Kuruluş: 1893
Stad: Estadio do Dragao
Kapasite: 52 bin
Başkan: Pinto da Costa
Teknik Direktör: Jesualdo Ferreira
OYUNCULAR
Kaleciler: Helton, Hugo Ventura, Nuno
Defans: Bruno Alves (Kaptan), Pedro Emanuel (Kaptan), Milan Stepanov, Nelson Benítez, Jorge Fucile, Rolando, Lino, Cristian Sapunaru, Tengarrinha
Orta Saha: Freddy Guarín, Lucho González (Kaptan), Raul Meireles, Mario Bolatti, Tomás Costa, Fernando
Forvet: Ricardo Quaresma, Lisandro López, Cristian Rodríguez, Mariano González, Hulk, Tarik Sektioui, Ernesto Farías, Candeias, Rabiola