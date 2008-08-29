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Rakipleri tanıyalım / Porto

Futebol Clube do Porto, Portekiz'in önde gelen futbol kulüplerinden biridir. 1893'te kurulan kulüp 2 kere Şampiyonlar Ligi'ni 1 kere de UEFA Kupası'nı kazanma başarısı göstermiştir.

29 Ağustos 2008 03:00

Futebol Clube do Porto, Portekiz'in önde gelen futbol kulüplerinden biridir. 1893'te kurulan kulüp 2 kere Şampiyonlar Ligi'ni 1 kere de UEFA Kupası'nı kazanma başarısı göstermiştir.

Dikkat Edilmesi Gereken İsimler: Ricardo Quaresma, Bruno Alves, Lucho González, Lisandro López, Tarik Sektioui

Tam İsim: Futebol Clube do Porto

Takma İsim: Dragoes(Ejderhalar)

Renkler: Mavi-Beyaz

Kuruluş: 1893

Stad: Estadio do Dragao

Kapasite: 52 bin

Başkan: Pinto da Costa

Teknik Direktör: Jesualdo Ferreira

OYUNCULAR
Kaleciler: Helton, Hugo Ventura, Nuno

Defans: Bruno Alves (Kaptan), Pedro Emanuel (Kaptan), Milan Stepanov, Nelson Benítez, Jorge Fucile, Rolando, Lino, Cristian Sapunaru, Tengarrinha

Orta Saha: Freddy Guarín, Lucho González (Kaptan), Raul Meireles, Mario Bolatti, Tomás Costa, Fernando

Forvet: Ricardo Quaresma, Lisandro López, Cristian Rodríguez, Mariano González, Hulk, Tarik Sektioui, Ernesto Farías, Candeias, Rabiola

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