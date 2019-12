Rakipleri tanıyalım / Porto

Futebol Clube do Porto, Portekiz'in önde gelen futbol kulüplerinden biridir. 1893'te kurulan kulüp 2 kere Şampiyonlar Ligi'ni 1 kere de UEFA Kupası'nı kazanma başarısı göstermiştir.



Dikkat Edilmesi Gereken İsimler: Ricardo Quaresma, Bruno Alves, Lucho González, Lisandro López, Tarik Sektioui



Tam İsim: Futebol Clube do Porto



Takma İsim: Dragoes(Ejderhalar)



Renkler: Mavi-Beyaz



Kuruluş: 1893



Stad: Estadio do Dragao



Kapasite: 52 bin



Başkan: Pinto da Costa



Teknik Direktör: Jesualdo Ferreira



OYUNCULAR

Kaleciler: Helton, Hugo Ventura, Nuno



Defans: Bruno Alves (Kaptan), Pedro Emanuel (Kaptan), Milan Stepanov, Nelson Benítez, Jorge Fucile, Rolando, Lino, Cristian Sapunaru, Tengarrinha



Orta Saha: Freddy Guarín, Lucho González (Kaptan), Raul Meireles, Mario Bolatti, Tomás Costa, Fernando



Forvet: Ricardo Quaresma, Lisandro López, Cristian Rodríguez, Mariano González, Hulk, Tarik Sektioui, Ernesto Farías, Candeias, Rabiola