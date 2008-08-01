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Spor

Rakipleri Tanıyalım: Partizan

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi olan Sırbistan'ın Partizan'ın takımnı tanıyalım...

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi olan Sırbistan'ın Partizan'ın takımı 1945 yılında kuruldu.

 

Sırp futbolunun en önemli temsilcilerinden olan Partizan, ülkesinde 20 kez şampiyonluk, 10 kez de kupa sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı kulüp, 1966 yılında Kupa Galipleri Kupası'nda finale kadar yükseldi, ancak kupayı kaldıramadı.

 

Partizan, ezeli rakibi Kızılyıldız geçen sezonu namağlup bitirmesine karşın şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Oynadığı 33 maçta 24 galibiyet – 8 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan siyah beyazlılar, en yakın rakibi Kızılyıldız'ın 5 puan önünde 80 puanla mutlu sona ulaştı.

 

Maçlarını 33 bin kişilik Partizana Stadı’nda oynayan başkent Belgrad ekibi, özellikle ateşli seyircisi ile Avrupa'da ün yaptı.

 

Fenerbahçeli Mateja Kezman'ı da dünyaya tanıtan Partizan'ın kadrosunda, 2 Karadağlı, 2 Kamerunlu, bir Brezilyalı ve bir Portekizli oyuncu bulunuyor.


 

BAKÜ'NÜN ŞANSI AZ
Partizan ile sahasında 1-1 berabere kalarak tur umutlarını azaltan Inter Bakü ise sadece 11 yıl önce kuruldu.

 

Kısa tarihinde ilk kez geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Azerbaycan ekibi, 2004-2005 sezonunda da Azerbaycan Kupası'nda finale yükseldi.

 

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Partizan ile sahasında 1-1 berabere kalan Bakü, tur umutlarını oldukça zora soktu.

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