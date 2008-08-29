Rakipleri tanıyalım / Arsenal

İngiliz ekibi Arsenal, 1886 yılında kuzey Londra'da kuruldu. Geçtiğimiz sezonu Manchester United ve Chelsea'nin ardınadn 3. sırada tamamladı. Arsenal, Hollanda ekibi Twente'yi 2-0 ve 4-0'lık skorlarla yenerek bu sene Devler Ligi vizesi aldı.



13 kez Premier Lig şampiyonu olan ve 2005-2006 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkma başarısı gösteren İngiliz ekibi, karşılaşmalarıın 60.000 kişilik Emirates Stadı'nda oynuyor.



Dikkat Edilmesi Gereken İsimler: William Gallas, Mikael Silvestre, Kolo Touré, Cesc Fàbregas, Tomáš Rosicky, Samir Nasri, Robin Van Persie, Theo Walcott, Emmanuel Adebayor, Nicklas Bendtner



Tam İsim: Arsenal Football Club



Takma İsim: The Gunners (Topçular)



Renkler: Kırmızı-Beyaz



Kuruluş: 1886



Stad: Emirates Stadium



Kapasite: 60 bin 432



Başkan: Peter Hill-Wood



Teknik Direktör: Arsene Wenger



OYUNCULAR



Kaleciler: Manuel Almunia, Lukasz Fabianski, Vito Mannone



Defans: Bacary Sagna, Kolo Touré, William Gallas, Johan Djourou, Gaël Clichy, Emmanuel Eboué, Armand Traoré, Mikael Silvestre



Orta Saha: Abou Diaby, Cesc Fàbregas, Tomáš Rosicky, Samir Nasri, Denílson, Aaron Ramsey, Alexandre Song



Forvet: Eduardo, Robin Van Persie, Carlos Vela, Theo Walcott, Emmanuel Adebayor, Nicklas Bendtner

