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Spor

Rakipleri tanıyalım / Arsenal

İngiliz ekibi Arsenal, 1886 yılında kuzey Londra'da kuruldu.

29 Ağustos 2008 03:00

İngiliz ekibi Arsenal, 1886 yılında kuzey Londra'da kuruldu. Geçtiğimiz sezonu Manchester United ve Chelsea'nin ardınadn 3. sırada tamamladı. Arsenal, Hollanda ekibi Twente'yi 2-0 ve 4-0'lık skorlarla yenerek bu sene Devler Ligi vizesi aldı.

13 kez Premier Lig şampiyonu olan ve 2005-2006 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkma başarısı gösteren İngiliz ekibi, karşılaşmalarıın 60.000 kişilik Emirates Stadı'nda oynuyor.

Dikkat Edilmesi Gereken İsimler: William Gallas, Mikael Silvestre, Kolo Touré, Cesc Fàbregas, Tomáš Rosicky, Samir Nasri, Robin Van Persie, Theo Walcott, Emmanuel Adebayor, Nicklas Bendtner

Tam İsim: Arsenal Football Club

Takma İsim: The Gunners (Topçular)

Renkler: Kırmızı-Beyaz

Kuruluş: 1886

Stad: Emirates Stadium

Kapasite: 60 bin 432

Başkan: Peter Hill-Wood

Teknik Direktör: Arsene Wenger

OYUNCULAR

Kaleciler: Manuel Almunia, Lukasz Fabianski, Vito Mannone

Defans: Bacary Sagna, Kolo Touré, William Gallas, Johan Djourou, Gaël Clichy, Emmanuel Eboué, Armand Traoré, Mikael Silvestre

Orta Saha: Abou Diaby, Cesc Fàbregas, Tomáš Rosicky, Samir Nasri, Denílson, Aaron Ramsey, Alexandre Song

Forvet: Eduardo, Robin Van Persie, Carlos Vela, Theo Walcott, Emmanuel Adebayor, Nicklas Bendtner

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