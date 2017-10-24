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Spor

Rakipleri sıfır çekti, Gomis fark attı

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray'ın yıldız forveti Bafetimbi Gomis, rakipleri Alvaro Negredo ve Roberto Soldado'ya fark attı

24 Ekim 2017 19:11

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray\'ın yıldız forveti Bafetimbi Gomis, rakipleri Alvaro Negredo ve Roberto Soldado\'ya fark attı. 
Üç ezeli rakip Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, bu sezon lige yaptıkları yıldız forvet transferi ile başladı. 
Beşiktaş, Valencia\'dan İspanyol golcü Negredo\'yu 2.5 milyon Euro karşılığında, Fenerbahçe, bir diğer İspanyol Soldado\'yu Villareal\'den 4 milyon Euro bonservis bedeli ile Galatasaray ise Swansea City\'den Gomis\'i 2.5 milyon Euro\'ya transfer etti. 
9. haftası tamamlanan Süper Lig\'de, Galatasaray\'ın Fransız golcüsü Befetimbi Gomis, attığı goller ve gösterdiği performans ile rakiplerine adeta fark attı. 
Bu sezon, Galatasaray forması ile 11 maçta görev alan ve sahada toplam 944 dakika kalan 32 yaşındaki golcü, 9 gol atıp, iki de asist yapmayı başardı. Ligde attığı 9 golle, krallık yarışında Göztepeli Jahovic\'in arkasında ikinci sırada bulunan Gomis, Beşiktaş(4) ve Fenerbahçe\'nin(5) averajından daha fazla gol atarak dikkatleri üzerine çekti. 
NEGREDO\'NUN SİFTAHI YOK
Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş\'ta, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Negredo, henüz gol ile tanışamadı. Beşiktaş\'ın bu sezon oynadığı 13 resmi karşılaşmada teknik direktör Şenol Güneş\'in görev verdiği ve sahada toplam 328 dakika kalan İspanyol golcü, gol sevinci yaşayamadı. Negredo, istatistik hanesine biri ligde biri Şampiyonlar Ligi\'nde olmak üzere iki asist yazdırdı. 
SOLDADO DA KAYIPLARDA
Fenerbahçe\'nin yıldız forveti Roberto Soldado\'da da durum vatandaşı Negredo ile hemen hemen aynı. Sarı-lacivertlilerin sezon başında büyük yatırım yaparak 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı 32 yaşında golcü, kendisinden beklenen performansın bir hayli uzağında kaldı. Gomis ve Negredo\'ya göre takımına daha geç katılan ve çubuklu forma ile 9 maçta görev alıp, toplamda 378 dakika sahada kalan Soldado, henüz gol veya asist yapmayı başaramadı. 
 

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