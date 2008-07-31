Rakipler belli oluyor

Tempo24 -



Futbolda Avrupa kupalarında 2008-2009 sezonunda Türkiye’yi temsil eden takımlardan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri yarın İsviçre’de çekilecek kurada belli olacak. Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde 3. ön eleme, UEFA Kupası’nda ise 2. ön eleme turu maçlarının kuraları İsviçre’nin Nyon kentinde çekilecek.



Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçlarının kura çekimi saat 13.00, UEFA Kupası 2. ön eleme turu karşılaşmalarının kura çekimi ise saat 14.00’de başlayacak.



Avrupa Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için 3. ön elemeden maçlarını oynayacak olan Galatasaray’la, 2. ön elemede Macaristan’ın MTK Budapeşte takımını elemesi durumunda Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri yarınki kurada belli olacak. Geçen sezon ligi 3. sırada tamamlayarak UEFA Kupası’na katılabilmek için 2. ön eleme oynamaya hak kazanan Beşiktaş’ın bu turda mücadele edeceği muhtemel rakibi de yarın netlik kazanacak.



CimBom'a zorlu rakipler

Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde 3. ön eleme oynayacak olan son şampiyon Galatasaray, son 5 yıldaki puanı düşük olduğu için kuraya 2. torbadan katılacak. Sarı-kırmızılı ekibin muhtemel rakipleri arasında en güçlüleri Liverpool, Barcelona, Arsenal, Juventus ve Schalke 04 olarak dikkat çekiyor.



Geçen sezonun lig ikincisi Fenerbahçe ise Macaristan’ın MTK Budapeşte takımını 2-0 yendiği ilk maçın ardından, rövanşta turu geçmesi durumunda, 3. ön elemede 1. torbada yer alacak. Avrupa kupalarında son yıllarda başarılı sonuçlar alan ve geçen sezon Devler Ligi’nde çeyrek final oynama başarısını gösteren sarı-lacivertli ekip, Galatasaray’a oranla daha zayıf ekiplerle eşleşecek.



Fenerbahçe daha şanslı

Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri arasında en güçlüsü İspanyol Atletico Madrid olarak gözüküyor. Ayrıca, 2. ön elemeyi geçmesi durumunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ve Çek Cumhuriyeti’nden Sparta Prag da Fenerbahçe’nin olası rakipleri arısında yer alıyor.



UEFA Kupası 2. ön eleme turunda yer alacak Beşiktaş’ın ise bu turda zayıf ekiplerle eşleşmesi bekleniyor.





Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde 3. ön eleme turunda ilk maçlar 12-13 Ağustos’ta, rövanşları 26-27 Ağustos’ta yapılacak ve turu geçecek takımlar gruplara katılmaya hak kazanacak. Devler Ligi’nde 2008-2009 sezonu finali 27 Mayıs 2009 tarihinde İtalya’nın başkenti Roma’da yapılacak.



UEFA Kupası 2. ön elemesinde ise ilk maçlar 14 Ağustos, rövanşları ise 28 Ağustos’ta yapılacak ve turu geçecek ekipler kupada 1. tura katılmaya hak kazanacak. Bu kupada Türkiye’yi temsil edecek diğer ekip olan, geçen sezonun Fortis Türkiye Kupası sahibi Kayserispor ise 1. turdan itibaren mücadele edecek.



UEFA Kupası’nda 2008-2009 sezonu finali 20 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’nda yapılacak.