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Spor

Rakip yeniden Antep!..

Trabzonspor, Fortis Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında bugün Gaziantepspor'la deplasmanda karşılaşacak.

29 Ekim 2008 02:00


Trabzonspor, Fortis Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında bugün Gaziantepspor'la deplasmanda karşılaşacak. Hüseyin Göçek'in yöneteceği karşılaşama saat 16.00'da başlayacak.


Fortis Türkiye Kupası A Grubu'nda bugün Gaziantepspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, grup maçlarına galibiyetle başlamak istiyor.

Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Karşılaşma Lig TV'den canlı yayınlanacak.

Başkanlığını futbol şube sorumlusu İhsan Alioğlu'nun yaptığı kafilede ise, toplam 24 futbolcu bulunuyor.

Gaziantepspor maçı sonrası bordo-mavili takımın İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la yapacağı karşılaşma için İstanbul'a geçecek olması nedeniyle tüm futbolcuların Gaziantep'e götürüldüğü bildirildi.

MUHTEMEL 11
Trabzonspor'un bugünkü karşılaşmada Sylva, Serkan, Song, Egemen, Cale, Ceyhun, Selçuk, Colman, Yattara, Gökhan ve Umut 11 ile sahaya çıkması bekleniyor.

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