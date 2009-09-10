Rakip takımın formalarıyla sahaya çıktılar

Bank Asya 1. Lig kulüplerinin de katılımıyla bu sezon PAF Ligi'nin yerine ilk kez düzenlenen A2 Futbol Ligi'nde dün Kardemir Karabükspor ile Çaykur Rizespor, Safranbolu İlçesi Futbol Sahası'nda karşılaştı.

Maç öncesi soyunma odasında hazırlıklarını yapan Çaykur Rizesporlu futbolcular, formalarının üstlerinin Rize'de unutulduğunu fark edince, Kardemir Karabükspor yöneticilerinden yardım istediler.

Bunun üzerine Kardemir Karabükspor'un yedek formasının verildiği futbolcular, rakiplerinin formadaki amblemini bantla kapatarak sahaya çıktı.

Çaykur Rizesporlu futbolcular, yeşil-beyaz renkli şortlarının üzerine giydikleri rakiplerinin beyaz üzerine kırmızı-mavi çizgili renklerini taşıyan formayla maçı tamamladı. Kardemir Karabüksporlu futbolcular ise klasik kırmızı-mavi çubuklu formalarıyla sahada yer aldı.

Karşılaşma, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.