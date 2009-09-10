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Spor

Rakip takımın formalarıyla sahaya çıktılar

10 Eylül 2009 18:11

A2 Futbol Ligi Kuzey Grubu'nda mücadele eden Çaykur Rizesporlu futbolcular, Karabük deplasmanına formalarını getirmeyi unutunca, maça rakip Kardemir Karabükspor'un yedek formasıyla çıkmak zorunda kaldı.

Bank Asya 1. Lig kulüplerinin de katılımıyla bu sezon PAF Ligi'nin yerine ilk kez düzenlenen A2 Futbol Ligi'nde dün Kardemir Karabükspor ile Çaykur Rizespor, Safranbolu İlçesi Futbol Sahası'nda karşılaştı.

Maç öncesi soyunma odasında hazırlıklarını yapan Çaykur Rizesporlu futbolcular, formalarının üstlerinin Rize'de unutulduğunu fark edince, Kardemir Karabükspor yöneticilerinden yardım istediler.

Bunun üzerine Kardemir Karabükspor'un yedek formasının verildiği futbolcular, rakiplerinin formadaki amblemini bantla kapatarak sahaya çıktı.

Çaykur Rizesporlu futbolcular, yeşil-beyaz renkli şortlarının üzerine giydikleri rakiplerinin beyaz üzerine kırmızı-mavi çizgili renklerini taşıyan formayla maçı tamamladı. Kardemir Karabüksporlu futbolcular ise klasik kırmızı-mavi çubuklu formalarıyla sahada yer aldı.
Karşılaşma, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.


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