Rakip potalara Ersan'dan 14, Okur'dan 11 sayı

T24 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz'ın deplasmanda Charlotte Bobcats'i 110-102 yendiği maçta, milli basketbolcu Mehmet Okur 11 sayıyla oynadı.



Time Warner Cable Arena'da 14 bin 963 kişinin izlediği karşılaşmanın 33 dakikasını sahada geçiren Mehmet Okur, 11 sayı, 7 ribaunt ve 3 asist kaydetti. Jazz'da Deron Williams 23 sayı, 10 asist ve 3 ribauntla, Carlos Boozer da 22 sayı, 11 ribaunt ve 4 asistle ''double-double'' yaparak, etkili bir oyun sergiledi.



Utah temsilcisine az farkla yenilen Bobcats'de Gerald Wallace 30 sayı, 13 ribaunt ve 5 asistle maçın en skoreri oldu.



Utah temsilcisi, sahadan 110-102 galip ayrıldı.



Batı Konferansı Kuzeybatı grubunda yer alan Utah Jazz'ın 16 galibiyeti, 11 mağlubiyeti, Güneydoğu grubunda mücadele eden Charlotte Bobcats'in ise 10 galibiyeti, 15 yenilgisi bulunuyor.



Ersan'dan kings potasına 14 sayı



Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks, evinde Sacramento Kings'e 1 sayı farkla 96-95 yenilirken, milli basketbolcu 14 sayı üretti.



Karşılaşmaya ilk 5'te başlayan ve 29 dakika sahada kalan İlyasova, 14 sayı, 10 ribaunt ve 1 asistle ''double-double'' yaptı. Bucks'da Carlos Delfino 17, Andrew Bogut ve Brandon Jennings 15'er sayı kaydetse de rakip takımdan Tyreke Evans'ın, maçın bitimine 0,9 saniye kala attığı baskete engel olamayınca, sahadan mağlup ayrıldı.



Sacramento temsilcisinde ise Tyreke Evans 24, Jason Thompson 22 sayıyla galibiyete yürüdüler.



Doğu Konferansı Merkez grubunda mücadele eden Bucks'ın 11 galibiyeti ve 14 yenilgisi, Batı Konferansı Pasifik grubunda yer alan Kings'in ise 12 galibiyeti, 14 mağlubiyeti bulunuyor.



Ligde alınan diğer sonuçlar şöyle:



Orlando Magic - Portland Trail Blazers: 92-83

Philadelphia 76ers - Los Angeles Clippers: 107-112 (Uzatmada)

Chicago Bulls - Atlanta Hawks: 101-98 (Uzatmada)

New Jersey - Los Angeles Lakers : 84-103

Houston Rockets - Oklahoma City Thunder: 95-90

San Antonio Spurs - Indiana Pacers: 100-99

Phoenix Suns - Washington Wizards: 121-95



Lige, TSİ yarın sabaha karşı yapılacak 7 maçla devam edilecek.

