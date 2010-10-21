Rakip oyunculara uyuşturucu verdiler

T24- Peru'daki bir futbol maçında ev sahibi takım misafir ekibe devre arasında uyuşturucu verince eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.



Peru 2. Futbol Ligi'nde hafta sonu oynanan Sport Ancash ile Hijos de Acosvinchos arasındaki karşılaşma 3-0 ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlandı.



Hijos de Acosvinchos Başkanı Americo İbanez, gazetecilerin karşısına çıkarak çarpıcı bir açıklamaya imza attı.



İbanez, 3-0 kaybettikleri maçın devre arasında rakip takımın görevlilerinin Hijos de Acosvinchos futbolcularına su verdiğini anlattı.



Su içen futbolcuların dördünün maçın ikinci yarısında kendinden geçtiğini söyleyen İbanez, yapılan testlerde oyuncuların kanında uyuşturucuya rastlandığını belirtti.



Oyuncularına ne tarz bir uyuşturucu verildiğini açıklamayan İbanez, ''Test sonuçları elimizde. Raporumuzu vereceğiz. Sorumluların cezalandırılması gerekiyor'' diye konuştu.



Sport Ancash Kulübü Başkanı Jose Mallqui ise Hijos de Acosvinchos oyuncularının maçtan önce kızarmış tavuk yediğini ve tavuktan zehirlenmiş olabileceklerini söyledi.



Mallqui'nin bu açıklamasına da tepki gösteren İbanez, ''Söyledikleri şaşırtıcı. Tavuk zehirlenmesinin belirtileri, uyuşturucudan farklı olur'' dedi.



