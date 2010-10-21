T24 LogoT24 Logo
Spor

Rakip oyunculara uyuşturucu verdiler

Peru'daki bir futbol maçında ev sahibi takım misafir ekibe devre arasında uyuşturucu verince eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.

21 Ekim 2010 03:00

T24- Peru'daki bir futbol maçında ev sahibi takım misafir ekibe devre arasında uyuşturucu verince eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.


Peru 2. Futbol Ligi'nde hafta sonu oynanan Sport Ancash ile Hijos de Acosvinchos arasındaki karşılaşma 3-0 ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlandı.


Hijos de Acosvinchos Başkanı Americo İbanez, gazetecilerin karşısına çıkarak çarpıcı bir açıklamaya imza attı.


İbanez, 3-0 kaybettikleri maçın devre arasında rakip takımın görevlilerinin Hijos de Acosvinchos futbolcularına su verdiğini anlattı.


Su içen futbolcuların dördünün maçın ikinci yarısında kendinden geçtiğini söyleyen İbanez, yapılan testlerde oyuncuların kanında uyuşturucuya rastlandığını belirtti.


Oyuncularına ne tarz bir uyuşturucu verildiğini açıklamayan İbanez, ''Test sonuçları elimizde. Raporumuzu vereceğiz. Sorumluların cezalandırılması gerekiyor'' diye konuştu.


Sport Ancash Kulübü Başkanı Jose Mallqui ise Hijos de Acosvinchos oyuncularının maçtan önce kızarmış tavuk yediğini ve tavuktan zehirlenmiş olabileceklerini söyledi.


Mallqui'nin bu açıklamasına da tepki gösteren İbanez, ''Söyledikleri şaşırtıcı. Tavuk zehirlenmesinin belirtileri, uyuşturucudan farklı olur'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24