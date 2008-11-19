Rakip Avusturya



Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2010 Dünya Kupası elemeleri grup karşılaşmalarına verilen arada Avusturya ile bugün saat 21.30'da deplasmanda hazırlık maçı yapacak.





A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında, bugün Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



Başkent Viyana'daki Ernst-Happel Stadı'nda TSİ 21.30'da başlayacak maçı, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Manuel Grafe yönetecek.



Milli takım, Avusturya karşısına Volkan, Gökhan Gönül, Gökhan Zan, Eren, Hakan Balta, Aurelio, Kazım, Sabri, Ayhan, Tuncay ve Mehmet Yıldız 11'i ile çıkacak.







Avusturya Milli Takımı ise sahada, Gspurning, Garics, Scharner, Ibertsberger, Stranzl, Hölzl, Leitgeb, Saumel, Stankovic, Ivanschitz, Okotie 11'i ile yer alacak.



A Milli Futbol Takımı, Avusturya ile yapacağı özel maçla birlikte 458. karşılaşmasına çıkacak.



Türk Milli Takımı, 85 yıllık tarihinde, 241'i resmi, 216'sı özel olmak üzere geride kalan toplam 457 maçta 160 galibiyet, 110 beraberlik alırken, 187 kez de rakiplerine yenildi.



Ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda toplam 586 gol atarken, kalesinde ise 700 gol gördü.



AVUSTURYA MAÇLARI BERABERE BİTMİYOR



Türkiye ile Avusturya, Viyana'da yapacakları özel maçla birlikte, tarihte 12. kez karşı karşıya gelecek.



İki ülke milli takımları arasında 6'sı Türkiye, 5'i de Avusturya sınırları içinde yapılan geride kalan 11 maçta Avusturya 7, Türkiye 4 galibiyet alırken, bugüne kadar hiçbir maç berabere sonuçlanmadı. 8'i resmi, 3'ü özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 14 golüne, Avusturya 13 golle yanıt verdi.



A Milli Futbol Takımı, genel toplamda galibiyet sayısı bakımından geride bulunduğu Avusturya ile yaptığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı.



İki ülke milli takımları en son 2002 Dünya Kupası Finalleri öncesi Avrupa elemeleri baraj maçlarında karşı karşıya geldi. Türkiye, Viyana'daki maçı 1-0, İstanbul'dakini de 5-0 kazanarak, üçüncü olarak bitirdiği 2002 Dünya Kupası'na katılma hakkını kazandı.



Bu arada Avusturya'nın başkenti Viyana'da daha önce 5 kez karşılaşan iki ülke milli takımlarından ev sahibi Avusturya 4, Türkiye ise 1 galibiyet aldı. Geride kalan 11 maçtan ilk 6'sında Türkiye, son 3'ünde ise Avusturya gol atamadı.





TERİM'İN 82. HEYECANI

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim de, A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile yapacağı özel maçla birlikte 82. milli sınavına çıkacak.



A Milli Futbol Takımı'nın başında ilk maçına 11 Nisan 1990 tarihinde Kopenhag'da Danimarka'ya karşı 1-0 yitirilen özel maçta çıkan Fatih Terim, daha sonra 1993-1996 yılları arasında görev yaptığı milli takımı, 17 Ağustos 2005'de Sofya'da Bulgaristan ile yapılan özel karşılaşmadan bu yana çalıştırmaya devam ediyor.



Ay-yıldızlılar, A Milli Futbol Takımı'nın başında en çok maça çıkan teknik adam unvanını açık ara elinde bulunduran ve sözleşmesi geçen ay 2012 yılı sonuna dek uzatılan Fatih Terim yönetiminde yaptığı toplam 81 maçta, 38 galibiyet, 24 beraberlik, 19 yenilgi alırken, 118 gol atıp, kalesinde 89 gol gördü.

