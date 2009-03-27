45 milyon litrelik rakı pazarında rekabet keskinleşiyor. Burgaz’ın pazardan çekilmesine yol açabilecek son gelişmeler yüzde 63.7’lik payıyla pazar lideri olan Mey’in tekel durumunun güçlendiriyor.



Pazarın yüzde 63.7’si Mey’in, yüzde 28.2’si Burgaz’ın, yüzde 5’i Efe’nin. Pazara giren, Koç’un “Mercan”, Sarper’in “Beylerbeyi” rakıları pazardan çekildi. Şimdilerde Burgaz’ın da piyasadan çekilmesine yol açabilecek gelişmeler var. 45 milyon litrelik rakı pazarında rekabet keskinleşiyor. Burgaz’ın pazardan çekilmesine yol açabilecek son gelişmeler yüzde 63.7 ile pazar lideri olan Mey’in tekel durumunu güçlendiriyor. Ekonomist Güngör Uras’ın Milliyet gazetesindeki yazısı (27.Mart.2009), rakı pazarındaki son durumu ortaya seriyor:



‘Rakı’da öldüresiye rekabet var



Rakıda 45 milyon litrelik bir pazar var. Pazarın yüzde 63.7’si Mey’in, yüzde 28.2’si Burgaz’ın, yüzde 5’i Efe’nin. Pazara giren, Koç’un “Mercan”, Sarper’in “Beylerbeyi” rakıları pazardan çekildi.



Şimdilerde Burgaz’ın da piyasadan çekilmesine yol açabilecek gelişmeler var.



Bu gelişmeler rakı pazarında Mey‘in payının artmasına ve tekel durumunun güçlenmesine yol açacak.



Mey grubu Tekel’in eski fabrikalarını işletiyor; Kulüp, Tekirdağ, Yeni Rakı gibi eski Tekel markalarıyla üretim yapıyor. Mey’in sahibi Amerikalı Texas Pasific Group isimli yatırım fonu.



Efe markasını Ekrem Demirtaş yarattı. İzmir’de kurulan tesiste kaliteli rakı üretiyor.



Burgaz’ı 1995 yılında Hayyam Garipoğlu kurdu. Rakı ve votka üretiyor.



Hayyam Garipoğlu el konulan Sümerbank nedeniyle TMSF’ye 140 milyon dolar borçlu idi.

Derleyebildiğim bilgilere göre, ödeyemeyince borç faiziyle 360 milyon dolar oldu. 2006 yılında protokol yaptı. 110 Milyon dolarını ödedi. Bu yıl 15 Ocak’ta 290 milyon dolarlık bir protokol daha imzaladı. Bu protokol çerçevesinde ödemelerini yapıyor. Borcunu 240 milyon dolara indirdi.

Burgaz’ın payı hızla arttı



Şimdi gelelim rakı pazarındaki rekabete. Diğer 2 büyük firma pazardan çekildi. İzmir ve Antalya’da üretim yapan 2 küçük tesis ve de yüzde 1.2 pazar payı olan Anadolu dışında rakı pazarının 3 oyuncusu, Amerikalıların Mey’i, Demirtaş’ın Efe’si ile Garipoğlu’nun Burgaz’ı.



Burgaz fiyat rekabetiyle pazar payını süratle artırıyor. Büyük oyuncu (Tekel) Amerikalıların sahip olduğu Mey’inki geriliyor. Geçen şubatta Mey’in pazar payı yüzde 69.6 iken, bu şubat 63.7’ye geriledi. Efe’nin pazar payı yüzde 7’den 5.1’e indi. Buna karşılık, Burgaz’ın payı yüzde 16.1’den yüzde 28.2’ye tırmandı.



Sadece o kadarla da değil. Votka üretiminde de rekabet var. Mey’in votkadaki pazar payı bir yılda yüzde 67’den yüzde 49.5’e düşerken, Burgaz’ınki yüzde 21.3’ten yüzde 42.4’e tırmandı.

Öldürmeyelim-Bırakınız yaşasın



Burgaz’ın pazar payının artmasını normal karşılayamayanlar değişik iddialarda bulundular. Bandrol hilesi, vergi kaçakçılığı ihtimalleri gündeme getirildi. Fakat bu konulardaki kanuni takiplerde iddiaları doğrulayan neticeler alınamadı.



13 Ocak 2009 tarihinden itibaren içki şişelerine yapıştırılan bandroller kullanıcıların da kolaylıkla denetimine imkân verecek şekilde, şişedeki içki miktarını gösteriyor.

Kanuni takipler sonucu Burgaz’a bir ceza gelmeyince, bu defa rakipleri Burgaz’ın TMSF tarafından satışa çıkarılması konusunu gündeme getirdi.



Bana verilen bilgiler doğru ise, Burgaz’ın sahibi Garipoğlu’nun, TMSF ile 15 Ocak 2009 tarihinde yaptığı bir protokol yürürlükte. Garipoğlu da protokol çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getiriyor. Bu nedenle TMSF’nin durup dururken Burgaz’ı satışa çıkarması her bakımdan tartışılabilir. Çünkü üretimin devam etmesi, pazar payının artması sayesinde Garipoğlu’ndan alacaklarını daha kolay tahsil etme imkânı var.

