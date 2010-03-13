Rakibinin cankurtaranı oldu

T24 - Sivas'ta, üniversite öğrencileri arasında düzenlenen yüzme yarışında, bacağına kramp giren bir sporcu boğulma tehlikesi geçirince durumu gören rakibi yarışı bırakarak rakibini kurtardı.





Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Vakfı ve Garanti Bankası işbirliğiyle organize edilen Garanti Bilim Olimpiyatları etkinlikleri kapsamında üniversitenin yarı olimpik yüzme havuzunda, CÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından üniversite öğrencileri arasında yüzme yarışı şampiyonası düzenlendi.



Bir bölümünü CÜ Rektörü Prof. Dr. İlyas Dökmetaş'ın da izlediği yarışlara, çeşitli şampiyonalarda başarıları olan sporcuların da yer aldığı üniversite öğrencisi 30 yüzücü katıldı.



Bayan ve erkeklerde serbest, kelebek, kurbağalama, sırt üstü kategorilerinde çeşitli uzunluklarda gerçekleştirilen yarışmalar, oldukça çekişmeli anlara sahne oldu.



Bu arada 100 metre serbest erkekler kategorisi yarışı sırasında, sporculardan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 3. sınıf öğrencisi Osman Yaraş'ın bacağına aniden kramp girdi. Havuzun içinde çırpınmaya başlayan ve boğulma tehlikesi geçiren Yaraş'ın durumunu fark eden yan kulvardaki rakibi Ayhan Tuzlalı, hemen yarışı bırakarak Yaraş'a doğru yöneldi.



Tuzlalı, ayağına kramp girdiği için yüzemeyen ve aynı sınıfta eğitim gördüğü sınıf arkadaşı Yaraş'ı tutarak, havuzun kenarına kadar götürdü. Görevlilerin de yardımıyla sudan çıkarılan Yaraş'a havuz kenarında müdahale edildi.





“Önemli olan arkadaşlık"



Büyük acı çektiği gözlenen Osman Yaraş, yarış sırasında yüzerken bacağına aniden kramp girdiğini, bu nedenle havuzda zor anlar yaşadığını ifade etti.



Yaptığı hareketle seyircilerden alkış alan ve büyük bir sportmenlik örneği sergileyen Ayhan Tuzlalı ise yarışma sırasında aynı zamanda sınıf arkadaşı olan Osman Yaraş'ın sesini duyduğunu belirterek, “Baktım Osman suyun içinde kayboluyordu. Spor da bir yere kadar, önemli olan arkadaşlık. Elimden geleni yaptım” diye konuştu.



Yarışmaların ardından sporculara madalyaları, CÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Elden ile diğer yetkililer tarafından verildi.







