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Spor

RAKİBİNİ ISIRAN SUAREZ'E CEZA YOLDA AMSTERDAM (A.A)

22 Kasım 2010 13:53

-RAKİBİNİ ISIRAN SUAREZ'E CEZA YOLDA AMSTERDAM (A.A) - 22.11.2010 - Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde dün 0-0 biten Ajax-PSV Eindhoven maçında rakibini ısıran Ajax'ın Uruguaylı forveti Luis Suarez'e ceza gelebileceği belirtildi. De Telegraaf gazetesinin, ''Ajax Yamyamı'' başlığıyla duyurduğu habere göre, hakemin olayı maç sırasında görmemesinde rağmen televizyon görüntülerinde Suarez'in PSV'den Otman Bakkal'ı omzundan ısırdığı açıkça görülüyor. Haberde, federasyonun televizyon görüntülerine dayanarak Suarez'e ceza verebileceği belirtildi. 23 yaşındaki Suarez, 2010 Dünya Kupası'nda Uruguay'ın Gana ile oynadığı, normal süresi 1-1 biten çeyrek final maçının 120. dakikasında Uruguay ağlarına giden topu eliyle keserek penaltıya neden olmasıyla bir süre gündemden düşmemişti.  Suarez, kırmızı kartla oyundan atılmış, Ganalı Asamoah Gyan'ın penaltıyı kaçırmasıyla seri penaltı atışlarına geçilmişti. Penaltılarda 4-2 üstünlük sağlayan Uruguay, yarı finalist olmuştu.

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