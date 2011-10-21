Rakı, kavun, peynir tableti yapıldı

T24 -

Rakı ile beraber diğer ürünler, bir tablette birleştirildi. 21'inci yüzyılın mutfağı olarak belirtilen moleküler mutfak uygulaması ile Türk mutfağına özgü tatlardan 'rakı, kavun ve peynir' ile 'rakı, balık ve limon', Türkiye'de ilk kez Rixos Dowtown Antalya'nın mutfak şefi Şeref Özalap tarafından bir tablette buluşturuldu.



Radikal'de yer alan habere göre, 14 yaşından beri aşçılıkla iç içe olan, sektördeki 20 yıllık profesyonel meslek yaşamının 10 yılını geçirdiği İngiltere'de 16 kez en prestijli aşçılık ödülünü kazanan Özalp, moleküler mutfak üzerinde ise 6 yıldır çalıştığını dile getirdi. Özalp, moleküler mutfağın en önemli özelliğinin teknoloji kullanmak suretiyle malzemelerin moleküler yapılarıyla oynamak ve bir araya gelmesi düşünülmeyecek malzemeleri birlikte sunmak olduğunu kaydetti. Türk mutfağına ilişkin ilk uygulamayı rakı, kavun ve peynir üzerinde yaptıklarını aktaran Özalp, Önce bu ürünleri bilyecikler şeklinde ayrı ayrı düzenliyoruz. Ardından bilye büyüklüğündeki her bir tabletin içinde birer çay kaşığı rakı, peynir ve kavun birleştirilebiliyor. Aynı uygulamayı rakı, balık ve limonda da gerçekleştirdik. Hazırlanışı yaklaşık bir gün alıyor ve 5 saate kadar tüketilmeli ya da derin dondurucuda bekletilerek çok daha uzun süreli kullanımı da mümkün diye konuştu.





